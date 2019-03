पाकिस्तान में दो हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दोनों लड़कियों को होली वाले दिन उनके घर से हथियारों के बल पर अपहरण कर लिया गया था। अपह्त लड़कियों के पिता की एक वीडियो सामने आयी है, जिसमें वह खुद को गोली मार देने की बात करते हुए रोते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। अपने ट्वीट के साथ सुषमा स्वराज ने इस घटना से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स भी टैग की हैं। वहीं डीएनए इंडिया डॉट कॉम के हवाले से खबर आयी है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पंजाब सीएम को दोनों अपह्त लड़कियों को ढूंढने के निर्देश दिए हैं।

क्या है मामलाः रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित घोटकी जिले के धारकी कस्बे में यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि होली की शाम को कुछ हथियारबंद लोग एक हिंदू परिवार के घर में घुसे और उनकी दो बेटियों रवीना और रीना का अपहरण कर ले गए। बाद में एक वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों लड़कियों का निकाह कराया जा रहा है और एक अन्य वीडियो में दोनों लड़कियां कहती दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। इस घटना के विरोध में इलाके के हिंदू समुदाय ने विरोध प्रदर्शन भी किया। अपह्त लड़कियों के भाई ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। भाई का आरोप है कि पुलिस इस मामले में लगातार बयान बदल रही है।

Father of Raveena and Reena Hindu girls who held protest at police station.

“You can kill me, I had the patience, but now I won’t leave.”

I spoke to his son Shaman who said that “Madam – we are not citizen of Pakistan.” “The police kept changing statements.” pic.twitter.com/ODWfIalnyJ

