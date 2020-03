तुर्की की संसद में उत्तर पश्चिमी सीरिया में सैन्य कार्रवाई को लेकर जमकर हंगामा हुआ। एक सांसद द्वारा राष्ट्रपति ष्ट्रपति रिसप तैयप एर्दोआन की आलोचना के बाद तुर्की की संसद में हंगामा शुरू हुआ। कहासुनी से बात हाथापाई तक पहुंच गई और इस दौरान संसद में जमकर लात-घूंसे चले।

विपक्षी विधायक एंगीन ओजकोक ने राष्ट्रपति पर सैनिकों का अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि हवाई सहायता के बिना सैनिकों को युद्ध में भेजना गैर-जिम्मेदाराना था। विपक्षी विधायक एंगीन ओजकोक के बयान के बाद संसद में हंगामा शुरु हुआ। खते ही देखते सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक दूसरे से भिड़ गए और जमकर लात-घूंसे चलने लगे।

Turkish Parliament: A fight broke out between opposition and ruling Party pic.twitter.com/Ji33GGHM18

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 4, 2020