World News: अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका कहना है कि उसके दिमाग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की बात चल रही थी। शख्स मूल रूप से वेनेजुएला का रहने वाला बताया गया है और उसकी बातों से पूरे व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है।

अधिकारियों मुताबिक, शख्स का नाम रॉनी यॉर्ड्रिक गुआनिपा क्रिनोस के तौर पर हुई है, जिस पर चोरी के गंभीर आरोप लगे थे और तलाश लंबे वक्त से हो रही थी। संदिग्ध शख्स से डीएचएस विभाग के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ की है, जिसमें उसने कुछ बड़े खुलासे किए हैं।

ट्रंप को मारने की कही बात

DHS के अनुसार, आरोपी ने बताया है कि उसके दिमाग में कई तरह की आवाजे चल रही थीं, जो कि उसे अमेरिका जाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने के लिए कह रही थी। हालांकि अहम बात यह भी है कि अदालत पुलिस अधिकारी के हलफनामे में इन आवाजों और ट्रंप को मारने की बात का कोई भी उल्लेख नहीं है।

बरामद हुए खतरनाक हथियार

शख्स की गिरफ्तारी के साथ ही उसकी चोरी की गई कार की तलाशी भी ली गई, जिसमें जो कुछ मिला उसने सभी के हाथ-पांव फुला दिए। उस शख्स की कार से AR-15 स्टाइल राइफल, मैक-10 (Mac 10) सब-मशीन गन और ग्लॉक-43X (Glock 43X) पिस्तौल शामिल हैं। इसके अलावा, गाड़ी से दर्जनों राउंड जिंदा गोला-बारूद भी जब्त किया गया।

आरोपी के खिलाफ कई सख्त धाराएं लगाई गई हैं। क्रिनोस पर अवैध रूप से हथियार ले जाने, बिना लाइसेंस और बिना रजिस्ट्रेशन के हथियार व गोला-बारूद रखने, खतरनाक हथियार पास में रखने, गाड़ी चोरी करने और चोरी का सामान हासिल करने जैसे कई कड़े आरोप दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में उसे अमेरिकी मार्शल सर्विस की कस्टडी में रखा गया है और इमिग्रेशन एजेंसी ने भी उसके खिलाफ डिटेनर ऑर्डर जारी कर दिया है।

अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी के पिछड़ते ही डोनाल्ड ट्रंप ने हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट कर कहा कि वो बैलेट पर नहीं थे। अगर वो बैलेट पर होते तो रिपब्लिकन पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती। पढ़िए पूरा खबर…