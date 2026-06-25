वेनेजुएला में बुधवार शाम आए कुछ ही मिनटों के अंदर दो शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। इन भूकंपों में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। राजधानी काराकास में कई इमारतें ढह गईं और कैरेबियन के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। वहीं, कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की है। वहीं, जापान में आए भूकंप से लोग डरे हुए हैं। नॉर्थ जापान में आए तीव्रता 6.9 के भूकंप के झटके टोक्यो समेत देश के बड़े हिस्से में महसूस किए गए।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार, स्थानीय समयानुसार शाम 6:04 बजे तटीय शहर मोरोन के पश्चिम में स्थित मोंटाल्बन के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र लगभग 13 किलोमीटर की गहराई पर था।

कुछ ही मिनटों बाद, उसी क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का एक और शक्तिशाली भूकंप आया, जिसका केंद्र मोरोन से लगभग 16 किमी दक्षिण-पश्चिम में 10 किमी की गहराई पर स्थित था।

अमेरिकी भूविज्ञान विभाग (यूएसजीएस) ने चेतावनी दी है कि दोहरे भूकंप से व्यापक तबाही हो सकती है। एजेंसी ने कहा कि भारी संख्या में हताहत होने और व्यापक क्षति की संभावना है और आपदा व्यापक रूप से फैलने की आशंका है। एजेंसी ने प्रारंभिक अनुमान में मृतकों की संख्या 10,000 से 100,000 के बीच बताई है।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने हताहतों या घायलों के आधिकारिक आंकड़े तुरंत जारी नहीं किए थे। वेनेजुएला के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए और पड़ोसी देश कोलंबिया में भी प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी सूचना दी।

WATCH: Moment powerful 7+ magnitude earthquake (terremoto) causes major damage at Caracas Airport, Venezuela pic.twitter.com/2kd7oNFxbs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 24, 2026

एक के बाद एक आए शक्तिशाली भूकंपों ने काराकास में काफी नुकसान पहुंचाया, जहां दीवारें गिरने और शहर के कुछ हिस्सों पर धूल के बादल छाने के कारण निवासी हिलती हुई इमारतों से बाहर भागने लगे।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वेनेजुएला के आंतरिक मंत्री डियोसडाडो कैबेलो ने पुष्टि की है कि राजधानी में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राज्य टेलीविजन पर बोलते हुए कैबेलो ने कहा कि कराकस के अल्तामिरा इलाके में घर और इमारतें गिरने जैसी “चिंताजनक स्थितियां” देखी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस आपदा में लोग घायल हुए हैं और वाहन चालकों से अपील की कि वे आपातकालीन बचाव कर्मियों के लिए सड़कों को खाली रखें।

कैबेलो ने कहा, “हम समझते हैं कि कुछ लोग हताश हो सकते हैं, लेकिन हम प्रोटोकॉल के अनुसार सहायता और बचाव कार्य शुरू कर रहे हैं ताकि सबसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। एक-दूसरे से बात करें और सुनिश्चित करें कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचा हो।”

भूकंपों के बाद, अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने वेनेजुएला, अरूबा और बोनायर के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की। जबकि प्यूर्टो रिको और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह के लिए सुनामी संबंधी परामर्श जारी किए गए। अमेरिकी प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने भी प्यूर्टो रिको और वर्जिन द्वीप समूह के लिए अलर्ट जारी किया। प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया था क्योंकि अधिकारी नुकसान की सीमा का आकलन कर रहे थे और ढह गई इमारतों में फंसे संभावित पीड़ितों की तलाश कर रहे थे।

जापान में 6.9 तीव्रता का भूकंप

जापान में यह भूकंप नॉर्थ जापान में आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 थी। नॉर्थ जापान में आए इस भूकंप के झटके टोक्यो समेत देश के बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भूकंप के झटके के लोग सहम उठे। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकल आए और चीख-पुकार मच गई। राहत की बात अभी तक यह है कि इस भूकंप से कोई जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं, सुनामी को लेकर कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, जापान में आज यानी गुरुवार को भयंकर भूकंप आया। यह भूकंप मुख्य द्वीप होन्शू के इवाते प्रान्त के तट के पास आया. इस भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 50 किलोमीटर की गहराई में था।

समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, जापान में आए इस भूकंप के कारण कुछ समय के लिए परिवहन सेवाएं बाधित हुईं और एहतियात के तौर पर कई शिंकानसेन बुलेट ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। हालांकि, शुरुआती जांच से पता चला कि बुनियादी ढांचे को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों के निवासियों ने बताया कि नुकसान मामूली ही हुआ है।

भूकंप क्या है, किस वजह से आता है और जमीन क्यों हिलती है?

भूकंप को आप आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जमीन की सतह के नीचे होने वाली हलचलों की वजह से जो तेज कंपन पैदा होता है, उसे ही भूकंप कहते हैं। United States Geological Survey (USGS) के मुताबिक, ऐसा तब होता है जब धरती के दो ब्लॉक अचानक से एक दूसरे के ऊपर खिसक जाते हैं। इससे होता यह है कि जमा हुई ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। यह तरंगें पृथ्वी में फैल जाती हैं और इस वजह से जमीन हिलती है। पढ़ें पूरी खबर।