Venezuela Earthquake Today News Live updates, Venezuela Kaha Per Hai?: वेनेजुएला में 7.1 और 7.5 के दो शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही मच गई है। हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है, पूरे देश में आपतकाल भी घोषित कर दिया गया है। जो वीडियो सामने आए हैं, उनमें कई इमारतें ध्वस्त हुई हैं, एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है और कई घर भी ढह चुके हैं।

बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के अलावा लैटिन अमेरिका के कुछ दूसरे देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान में भी धरती हिली है। यह अलग बात है कि वहां तबाही की खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन वेनेजुएला में आए भूकंप को जानकार वहां आए सदी का सबसे ताकतवर भूकंप मान रहे हैं। चिंता की बात यह है कि मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। वेनेजुएला भूकंप की हर अपडेट जानने के लिए जनसत्ता के लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

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