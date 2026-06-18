लंदन की रीजेंट स्ट्रीट पर पिछले लगभग 100 साल से भारतीय खाना (करी) परोसने वाला मशहूर रेस्टोरेंट वीरास्वामी (Veeraswamy) अब अपने स्थान से हटाए जाने (eviction) के खतरे का सामना कर रहा है। यह मामला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि किंग चार्ल्स से जुड़ी प्रॉपर्टी संस्था क्राउन एस्टेट ने इसका लीज (किराए का अनुबंध) आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अगर यह फैसला लागू होता है तो रेस्टोरेंट वाली जगह विक्ट्री हाउस को ऑफिस स्पेस में बदल दिया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

क्राउन एस्टेट का कहना है कि लंदन स्थित विक्ट्री हाउस की पूरी इमारत में वह बड़े स्तर पर मरम्मत और नवीनीकरण करना चाहता है। इमारत के ऊपरी हिस्से के ऑफिस 2023 में आई बाढ़ के बाद से खाली पड़े हैं, क्योंकि उस बाढ़ से बिजली सप्लाई प्रभावित हुई थी। इस योजना के तहत वह उस दीवार को हटाना चाहता है जो रेस्टोरेंट के एंट्रेंस और ऑफिस के एंट्रेंस को अलग करती है। इससे एक बड़ा रिसेप्शन एरिया बन सकेगा और नए ऑफिस किरायेदारों से ज्यादा किराया लिया जा सकेगा। क्राउन एस्टेट का कहना है कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी।

लेकिन रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी एमडब्ल्यू ईट (MW Eat) का कहना है कि यह काम बिना रेस्टोरेंट को हटाए भी किया जा सकता है और उन्हें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है।

एमडब्ल्यू ईट इस मामले को लेकर 29 जून से शुरू होने वाली 5 दिन की सुनवाई में अपना पक्ष रखेगी। कंपनी के को-ओनर रणजीत माथरानी ने अपने बयान में कहा कि ऐसे काम करने में सक्षम कई अच्छे ठेकेदार हैं जो रेस्टोरेंट को चलने देते हुए भी यह निर्माण कार्य कर सकते हैं। उनके अनुसार, लंदन और यूके में ऐसी कई जगहों पर ऐसा होता रहा है।

रेस्टोरेंट ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि वह बढ़े हुए ऑफिस एरिया के साथ एंट्रेंस साझा कर सकता है और क्राउन एस्टेट जितना ज्यादा किराया नए ऑफिस किरायेदारों से लेना चाहता है, उतना किराया देने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्राउन एस्टेट ने ये दोनों प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए।

क्राउन एस्टेट के प्रवक्ता ने कहा कि यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें विक्ट्री हाउस को आधुनिक मानकों के अनुसार पूरी तरह नवीनीकृत करना है और पूरी इमारत का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि वे एमडब्ल्यू ईट की निराशा समझते हैं और उन्हें वेस्ट इंड में ही दूसरी जगह दिलाने में मदद करने और मुआवजा देने की पेशकश की है।

मुआवजे का विवाद

इस मामले में मुआवजे पर भी विवाद है। एमडब्ल्यू ईट का कहना है कि रेस्टोरेंट को दूसरी जगह शिफ्ट करने, नई जगह तैयार करने और बंद रहने के दौरान होने वाला कुल खर्च लगभग 5 मिलियन पाउंड होगा। लेकिन क्राउन एस्टेट जो मुआवजा दे रहा है, वह इस राशि का केवल एक छोटा हिस्सा है।

विक्ट्री हाउस क्राउन एस्टेट की बड़ी संपत्ति का हिस्सा है, जिससे होने वाली कमाई ब्रिटेन के ट्रेजरी और राजपरिवार के फंड में जाती है। यह संपत्ति सीधे राजा की निजी संपत्ति नहीं होती, बल्कि “क्राउन” के नाम पर होती है। इससे मिलने वाली आय सरकार को दी जाती है और बदले में संप्रभु अनुदान के जरिए राजपरिवार को फंड मिलता है।

समर्थन और विरोध

वीरास्वामी रेस्टोरेंट को हटाए जाने के खिलाफ कई मशहूर शेफ, रेस्टोरेंट समीक्षक और ग्राहक खुलकर समर्थन दे रहे हैं। इसके पक्ष में एक ऑनलाइन याचिका में लगभग 20,000 हस्ताक्षर जमा हुए हैं, जिसे फरवरी में रेस्टोरेंट के मालिकों ने बकिंघम पैलेस में सौंपा था।

क्राउन एस्टेट ने इस अभियान पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बाहरी सलाह के साथ एमडब्ल्यू ईट के वैकल्पिक प्रस्तावों की समीक्षा की है, लेकिन कोई भी ऐसा विकल्प नहीं मिला जो उनकी जिम्मेदारियों, कानूनी दायित्वों और सार्वजनिक धन के प्रबंधन के अनुरूप हो।

अप्रैल 1926 में शुरू हुई थी

वीरास्वामी की शुरुआत अप्रैल 1926 में हुई थी। तब से यहां कई प्रसिद्ध लोग खाना खा चुके हैं, जिनमेंविंस्टन चर्चिल, विवियन ले, मार्लन ब्रैंडो, लॉरेंस ओलिवियर, चार्ली चैपलिन और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जैसे नाम शामिल हैं।

इसका मेनू भारतीय मूल के एडवर्ड पामर ने बनाया था, जिन्हें हैदराबाद के शाही दरबार के व्यंजनों और अपनी दादी से सीखी रेसिपी से प्रेरणा मिली थी। यह रेस्टोरेंट ब्लिट्ज (द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लंदन पर बमबारी) और कई उतार-चढ़ावों के बावजूद चलता रहा है। अब यह लगभग एक साल से चल रहे कानूनी विवाद के केंद्र में है, क्योंकि पिछले साल इसका 205,000 पाउंड सालाना किराए का लीज़ नवीनीकृत नहीं किया गया।

आज यह रेस्टोरेंट मिशेलिन (Michelin) स्टार प्राप्त है और इसे इंग्लैंड में “करी के साथ पिंट (बीयर) पीने की परंपरा” शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। बताया जाता है कि डेनमार्क के राजा भी यहां नियमित आते थे और उन्होंने यहां कार्ल्सबर्ग बीयर का एक बैरल रखने की व्यवस्था करवाई थी, ताकि जब भी वे आएं तो वही बीयर परोसी जाए।

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मानव जीवन के यात्रा पथ के विभिन्न पड़ावों का सबसे महत्त्वपूर्ण विषय यह है कि व्यक्ति का वास्तविक लक्ष्य क्या है। यह लक्ष्य वही होगा, जैसा व्यक्ति अपनी चिंतनधारा से उसे आकार देगा। जैसे दुखी व्यक्ति का लक्ष्य है प्रसन्न होना या भूखे व्यक्ति का लक्ष्य है भोजन ग्रहण करना, उसी प्रकार सकारात्मक भविष्य प्रबंधन के लिए लक्ष्यों के अनेक आयाम हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक