शनिवार शाम अमेरिका के ओहायो राज्य के टोलिडो शहर में एक सामुदायिक स्ट्रीट फेस्टिवल के पास हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। यह घटना ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के नजदीक हुई, जो शहर के ऐतिहासिक जिले में हर साल आयोजित होने वाला दो दिवसीय उत्सव है, जिसमें लाइव संगीत, खाने-पीने के स्टॉल, होम टूर और शॉपिंग जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं।

अमेरिका के टोलिडो पुलिस के अनुसार, करीब शाम 5:30 बजे उन्हें गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां कई लोग घायल अवस्था में मिले। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस घटना में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि, पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि सभी की चोटें कितनी गंभीर हैं, लेकिन उप पुलिस प्रमुख जो हेफरनन ने बताया कि घायलों में से दो की हालत गंभीर बनी हुई है।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि गोलीबारी में कम से कम दो हमलावर शामिल हो सकते हैं और आशंका है कि वे एक-दूसरे पर भी गोली चला रहे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों का दावा: कई गोलियां चलाई गईं

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग गोली चलने की आवाज सुनकर भागते हुए नजर आए, जबकि आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी घायलों की मदद करते दिखे। कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक कई गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे।

एक प्रत्यक्षदर्शी केविन बेरी ने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ वनस्पति उद्यान के पास संगीत कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने कई गोलियों की आवाज सुनी। उनके अनुसार, उन्होंने कम से कम पांच लोगों को घायल अवस्था में देखा।

ओहायो के गवर्नर माइक डिवाइन ने घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन उत्सव ऐसे सुरक्षित स्थान होने चाहिए जहां परिवार बिना डर के समय बिता सकें। उन्होंने स्थिति पर नजर रखने की बात भी कही।

पुलिस ने कहा है कि वे घटना के कारणों का पता लगाने और संदिग्धों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं टोलिडो पुलिस विभाग ने अभी तक इस मामले में और कोई विस्तृत जानकारी जारी नहीं की है।

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