अमेरिका पाकिस्तान में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करेगा। यह अफगान सीमा के सबसे नजदीक स्थित अमेरिकी राजनयिक मिशन था और 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले से पहले और बाद में एक प्राथमिक संचालन केंद्र था।

एपी द्वारा बुधवार को प्राप्त अधिसूचना की एक प्रति के अनुसार, मंत्रालय ने इस सप्ताह कांग्रेस को वाणिज्य दूतावास को बंद करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया। मंत्रालय ने कहा कि इससे प्रति वर्ष 75 लाख अमेरिकी डॉलर की बचत होगी और पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ट्रंप प्रशासन द्वारा लगभग सभी संघीय एजेंसियों में कटौती शुरू करने के बाद से यह कदम एक साल से अधिक समय से विचाराधीन है और इसका ईरान युद्ध से कोई संबंध नहीं है। ईरान युद्ध के कारण कराची और पेशावर सहित विभिन्न पाकिस्तानी शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके कारण अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों ने अस्थायी रूप से अपना संचालन निलंबित कर दिया है। मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार, पेशावर वाणिज्य दूतावास में 18 अमेरिकी राजनयिक और अन्य सरकारी कर्मचारी और 89 स्थानीय कर्मचारी कार्यरत हैं।

नोटिस में कहा गया है कि मंत्रालय इसे बंद करने के लिए 30 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करेगा। नोटिस में कहा गया है कि शेष राशि का उपयोग वाणिज्य दूतावास के मोटर पूल बेड़े, इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उपकरण और कार्यालय फर्नीचर को इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास और कराची और लाहौर में शेष वाणिज्य दूतावासों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाएगा।

पिछले साल प्रशासन द्वारा विदेश विभाग में की गई कटौती में कई हजार राजनयिक कर्मियों की बर्खास्तगी और अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एएसआई) के लगभग सभी कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी शामिल थी, जिसे पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। हालांकि, पेशावर वाणिज्य दूतावास विदेश विभाग के पुनर्गठन के कारण पूरी तरह से बंद होने वाला पहला विदेशी राजनयिक मिशन है।

(एपी के इनपुट के साथ)