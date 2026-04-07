Iran-Israel War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शांति वार्ता के लिए तय की गई डेडलाइन खत्म होने वाली है और ईरान बातचीत करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला भी करेगा?

दरअसल, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने चेतावनी दी थी कि ईरान के खिलाफ ऐसे उपकरण हैं, जिनका उपयोग करने का अभी हमने निर्णय ही नहीं लिया है। इसके चलते ही यह चर्चा चलने लगी कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला कर देगा।

परमाणु हमले की आशंका से किया इनकार

जेडी वेंस के बयान के बाद परमाणु हमले की आशंकाओं पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया और राष्ट्रपति आवास ने कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की कोई योजना नहीं है।

बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंस के बयान को लेकर ही एक न्यूज चैनल ने सवाल पूछा कि क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करने जा रहा है। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा कि उपराष्ट्रपति के बयान में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे ये लगे कि यूएस परमाणु हमला करने वाला है।

ट्रंप ने कही है ईरानी सभ्यता के खात्मे की बात

ईरान के लिए डेडलाइन फिक्स करते हुए ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान तय समय से पहले अमेरिका से समझौता नहीं करता है तो कार्रवाई कभी भी हो सकती है और यह मंगलवार रात भी हो सकती है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा था कि उन्हें लगता है कि ईरान के नेता बातचीत तो कर रहे हैं लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि कोई समझौता होगा या नहीं। ईरान ने भी अस्थायी युद्धविराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इस बीच इजरायल ने भी ईरान के रेलवे सिस्टम को उड़ाने की धमकी दी।

आईडीएफ ने ईरानियों को रेल सेवा का इस्तेमाल न करने की सलाह दी। इसके बाद दोपहर होते-होते कई ठिकानों पर हमला कर दिया। उत्तर-पश्चिम ईरान में तबरीज-जंजान हाईवे पर बने एक पुल, याह्या अबाद रेलवे पुल समेत खार्ग द्वीप को निशाने पर लिया गया।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका से युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया तो ‘आज रात के पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी’। पढ़िए पूरी खबर…