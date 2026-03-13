ईरान के खिलाफ युद्ध में भाग ले रहा एक अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने गुरुवार को बताया कि अमेरिकी सैन्य ईंधन भरने वाला विमान (Military Refueling Plane) इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके बाद बचाव कार्य जारी है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि दुर्घटना में कोई हताहत हुआ है या नहीं। सेना ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना गोलीबारी या हमले के कारण नहीं हुई।

एक अमेरिकी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दुर्घटनाग्रस्त KC-135 विमान में कम से कम पांच चालक दल के सदस्य सवार थे। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि इस घटना में दो विमान शामिल थे जिनमें से एक सुरक्षित रूप से उतर गया जबकि दूसरा पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक दूसरे अमेरिकी अधिकारी ने भी नाम न बताने की शर्त पर कहा कि दुर्घटना में शामिल दूसरा विमान भी KC-135 टैंकर था।

ईरान युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक शहीद

केंद्रीय कमान ने कहा, “स्थिति में जैसे-जैसे प्रगति होगी और अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। हम आपसे धैर्य बनाए रखने का अनुरोध करते हैं ताकि अतिरिक्त जानकारी जुटाई जा सके और सैन्य कर्मियों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा सके।” यह टैंकर अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गयी चौथी विमान दुर्घटना है। पिछले सप्ताह, तीन अमेरिकी लड़ाकू विमानों को गलती से कुवैती सेना की गोलीबारी में मार गिराया गया था। अमेरिका ने बताया कि F-15E स्ट्राइक ईगल्स से सभी 6 चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से बाहर निकल गए और बचाए जाने के बाद उनकी हालत स्थिर थी। ईरान युद्ध में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक शहीद हो चुके हैं जबकि लगभग 140 अमेरिकी सैन्य कर्मी घायल हुए हैं।