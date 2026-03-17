ईरान से हमले की आशंकाओं के मद्देनजर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ईरान से संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे को देखते हुए उसने अपना हवाई क्षेत्र फिर से बंद कर दिया है। यूएई के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण का कहना है कि यह बंद अस्थायी है।

यह ऐसे समय में हुआ है जब एयरलाइंस एतिहाद और अमीरात ने कुछ उड़ानें फिर से शुरू की थीं। वहीं, दुबई मीडिया कार्यालय ने बताया कि सोमवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ड्रोन हमले में एक ईंधन टैंक क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट रोड, एयरपोर्ट टनल और कार्गो विलेज और मराकेश स्ट्रीट के चौराहे (जो एयर पोर्ट की ओर जाते हैं) को बंद करने की घोषणा की।

वहीं, दूसरी ओर सऊदी अरब में ईरान के राजदूत अलीरेजा एनायती ने ईरान की संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा, “ईरान इन हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं है, अगर ईरान ने इन्हें अंजाम दिया होता तो वह इसकी घोषणा कर देता।”

दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ड्रोन हमला

इससे पहले सोमवार तड़के एक ड्रोन ने दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया जिससे वहां भीषण आग लग गई। दमकलकर्मियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया और किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है लेकिन हवाई अड्डे से विमानों का परिचालन कुछ घंटे के लिए निलंबित करना पड़ा था। बाद में, यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसकी सेनाएं ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के नए हमलों को रोकने के लिए काम कर रही हैं।

ईरानी अधिकारियों ने हाल ही में यूएई पर ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपनी भूमि का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का आरोप लगाया था। हालांकि, यूएई के अधिकारियों ने इन आरोपों को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है और कहा है कि देश की कार्रवाई रक्षात्मक रही है। इस बीच, सऊदी अरब ने कहा कि उसने देश के पूर्वी हिस्से में ईरान के 35 ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया।

दुबई जाने वाली उड़ानें प्रभावित

सोमवार को हवाई अड्डों पर व्यवधान की खबरों के बाद कोच्चि और तिरुवनंतपुरम से दुबई जाने वाली उड़ानें प्रभावित हुईं। दुबई में अस्थायी रुकावट के कारण अमीरात की उड़ानें भी प्रभावित हुईं। वहीं, दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि 16 मार्च, 2026 को कतर एयरवेज से लगभग 1,100 भारतीय यात्रियों ने कतर से नई दिल्ली, मुंबई, कोच्चि और अन्य गंतव्यों की यात्रा की।

ईरान में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

भारत ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा कि वे तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के साथ समन्वय के बिना आगे की यात्रा के लिए किसी भी सीमा को पार करने का प्रयास न करें। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें