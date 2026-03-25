अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने ईरान को 15-सूत्रीय युद्धविराम योजना की पेशकश की है। एक अधिकारी ने अपनी पहचान गोपनीय रखे जाने की शर्त पर बताया कि युद्धविराम योजना पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिये ईरान को सौंपी गई। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थता की पेशकश की है।

यह प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब अमेरिका की सेना 82वीं ‘एयरबोर्न डिवीजन’ से कम से कम 1,000 और सैनिकों को तैनात की तैयारी कर रही है ताकि क्षेत्र में पहले से मौजूद करीब 50,000 सैनिकों को और बल मिल सके। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार को अपनी एक खबर में कहा कि 15-सूत्रीय योजना ईरानी अधिकारियों को सौंप दी गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय ‘पेंटागन’ दो मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट की भी तैनाती की प्रक्रिया में है जिसके तहत क्षेत्र में करीब 5,000 मरीन एवं नौसेना के हजारों अन्य कर्मी और तैनात किए जाएंगे।

अमेरिकी प्रशासन की युद्धविराम योजना

अधिकारी ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने की वकालत कर रहे इजरायली अधिकारी अमेरिकी प्रशासन द्वारा युद्धविराम योजना सौंपे जाने से हैरान हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अमेरिका पश्चिम एशिया में अतिरिक्त सैनिक एवं मरीन भेज रहा है, ऐसे में युद्धविराम योजना के प्रस्ताव को ट्रंप की ऐसी रणनीति के तौर पर पेश किया जा रहा है कि भविष्य में क्या कदम उठाना है, इसे लेकर वह अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं।

ईरान ने किसी भी बातचीत से किया इनकार

एक तरफ जहां ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए ईरान से बातचीत कर रहा है, वहीं ईरान ने किसी भी प्रकार की बातचीत होने से इनकार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। साथ ही यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान सरकार में किसके पास बातचीत करने का अधिकार है या कौन बातचीत करने को तैयार होगा।

ट्रंप ने किया पश्चिम एशिया में युद्ध में जीत का दावा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में युद्ध में जीत का दावा करते हुए कहा कि ईरान परमाणु हथियार कभी नहीं रखने पर सहमत हो गया है और उसने होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सौगात भेजी है। ट्रंप ने मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि ईरान समझौता करने का इच्छुक है। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, पश्चिम एशिया के मामलों के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस बातचीत का नेतृत्व कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के मौजूदा नेतृत्व में पहले ही बड़े बदलाव हो चुके हैं। उन्होंने कहा, ”असल में यह वही है, जिसे हम सत्ता परिवर्तन कह सकते हैं। आप जानते हैं कि यह सत्ता परिवर्तन है क्योंकि अब सत्ता में बैठे लोग उन लोगों से बिल्कुल अलग हैं, जिनके साथ हमने शुरुआत की थी और जिन्होंने वे सारी समस्याएं पैदा की थीं।”

पाकिस्तान ने की युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए वार्ता की मेजबानी को लेकर उनका देश तैयार है। यह घोषणा मीडिया की उन खबरों के बाद आई है जिनमें कहा गया है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किये परोक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं।

ईरान की सरकार बदलना चाहता है सऊदी अरब?

पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि वे ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी-इजरायली सैन्य अभियान को आगे बढ़ाएं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- एपी)