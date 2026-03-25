पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि वे ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिकी-इजरायली सैन्य अभियान को आगे बढ़ाएं।

अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि क्राउन प्रिंस ने ईरान की कट्टरपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से अमेरिकी-इजरायली अभियान का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि तेहरान खाड़ी देशों की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है, जिसे केवल घेराबंदी से ही नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन के जरिए ही खत्म किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किए जा रहे अमेरिकी जमीनी अभियानों सहित अधिक आक्रामक हमलों को प्रोत्साहित किया है।

सऊदी अरब को किस बात का डर

सऊदी अरब को डर है कि ईरान के कमजोर होने से क्षेत्रीय अराजकता फैल सकती है, जिससे सशस्त्र बल मजबूत हो सकते हैं और खाड़ी देशों के लिए सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं, दूसरी ओर सऊदी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से अधिक सतर्क रुख अपनाया है। एक आधिकारिक बयान में, सऊदी अरब ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपने समर्थन को दोहराते हुए इस बात पर जोर दिया कि उसकी प्राथमिकता नागरिक बुनियादी ढांचे की रक्षा करना और जारी हमलों को रोकना है।

विश्लेषकों का मानना ​​है कि सऊदी नेतृत्व दो परस्पर विरोधी बातों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। युद्ध को समय से पहले समाप्त करने से ईरान का हौसला बढ़ सकता है जबकि इसे लंबा खींचने से यूएई पर भी हमला और आर्थिक दबाव पड़ सकता है। 2019 में ईरान से जुड़े सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर हुए हमलों के कारण सऊदी अरब का उत्पादन अस्थायी रूप से आधा हो गया था। हालांकि सऊदी अरब ने हाल के वर्षों में ईरान के साथ राजनयिक संबंध सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया था लेकिन मौजूदा संघर्ष ने उन सभी उपलब्धियों को लगभग खत्म कर दिया है।

सऊदी अरब के लिए दांव पर लगी चीजें तात्कालिक सुरक्षा चिंताओं से कहीं अधिक व्यापक हैं। मोहम्मद बिन सलमान का महत्वाकांक्षी विजन 2030 सुधार एजेंडा जिसका उद्देश्य सऊदी अरब को वैश्विक निवेश और पर्यटन केंद्र में बदलना है, क्षेत्रीय स्थिरता पर अत्यधिक निर्भर है। एक लंबा संघर्ष इन योजनाओं को पटरी से उतार सकता है, खासकर तब जब देश पहले से ही बढ़ते वित्तीय दबावों का सामना कर रहा है।

क्या पाकिस्तान में होगी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पर बैठक?

ब्रिटिश और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ईरान-इजरायल-अमेरिकाय युद्ध में मुख्य मध्यस्थ बनना चाहता है। इन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने युद्धरत देशों से इस्लामाबाद में समझौता बैठक करने का प्रस्ताव दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें