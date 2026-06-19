अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते के लिए होने वाली बातचीत को स्थगित कर दिया गया है। गुरुवार देर शाम अचानक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ईरान यात्रा रद्द कर दी गई। वहीं, दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान का सफाया हो गया है, उनके पास पैसे नहीं बचे हैं।
ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “ईरान के पास अब न तो वायु सेना है, न नौसेना, न विमानरोधी उपकरण, न रडार, और न ही व्यावहारिक रूप से कुछ और।” एक और पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “हम मजबूरी में नहीं मिले थे, ईरान मिला था। उनका खेल खत्म हो चुका है। हम 60 दिन का समय पूरा करेंगे। उन्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, 10 सेंट भी नहीं।”
दरअसल, शांति समझौते में एक प्रावधान यह भी है ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए प्रस्तावित 300 बिलियन डॉलर (300 अरब डॉलर) का फंड दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक, 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट समझौते में कहा गया है कि अमेरिका अपने क्षेत्रीय साझेदारों के साथ मिलकर कम से कम 300 अरब डॉलर की एक व्यापक योजना तैयार करेगा, जिसका मकसद ईरान के रिकंस्ट्रक्शन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा। इसका अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने खंडन किया है।
ईरान-अमेरिका के बीच वार्ता टली
वहीं, दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता इजरायल-लेबनान के बीच लड़ाई तेज होने के कारण टाल दी गई। इस समझौते के तहत 60 दिनों की उस अवधि को तय किया जाना था जिसके दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी सहमति बनाने और होर्मुज जलमार्ग में यातायात को सामान्य करने का लक्ष्य रखा गया है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड के छोटे से गांव ओब्बुर्गेन में स्थित एक पहाड़ी रिजॉर्ट में अपने ईरानी समकक्षों से शुक्रवार को मिलने और वार्ता शुरू करने के लिए तैयार थे। हालांकि, गुरुवार देर शाम अचानक यह यात्रा रद्द कर दी गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि वेंस और उनका प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए तैयार था लेकिन कुछ कारणों से योजना अंतिम रूप नहीं ले सकी।
ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने किया अमेरिका के साथ सीधी वार्ता का समर्थन
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच वर्साय पैलेस में रात्रिभोज के दौरान बुधवार को प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जबकि ईरान ने भी अलग से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में कम करना होगा और परमाणु हथियार विकसित न करने की प्रतिबद्धता दोहरानी होगी। हालांकि, कई अन्य मुद्दों पर आगे बातचीत होनी बाकी है। खबरों के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका के साथ सीधी वार्ता का समर्थन किया है।
ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों को रजिस्ट्रेशन कराने कहा
वहीं, ईरान ने होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले सभी देशों के कमर्शियल जहाजों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, होर्मुज जलमार्ग की निगरानी के लिए बनी नई ईरानी अथॉरिटी ने कमर्शियल जहाजों से कहा है कि वे उसके पास अपना पंजीकरण कराएं, भले ही जलमार्ग से गुजरना मुफ्त है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें