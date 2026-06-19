इजरायल की सेना ने शुक्रवार को कहा कि उसने रात भर दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर हमले किए। वहीं, दूसरी ओर हिज्बुल्लाह ने क्षेत्र में लड़ाई जारी रहने की जानकारी दी है। इन घटनाओं ने ईरान और अमेरिका के बीच हाल में हुए युद्ध समाप्ति के समझौते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली वार्ता लड़ाई तेज होने के कारण टाल दी गई।

इस बीच लेबनान में लड़ाई में मरने वालों की संख्या बढ़ गयी है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ‘नेशनल न्यूज एजेंसी’ के अनुसार, इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी कार्रवाई अब भी जारी है। इजरायल ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत उसके चार सैनिक मारे गए। उसने यह भी बताया कि एक विस्फोटक ड्रोन हमले में पांच अन्य सैनिक घायल हो गए। इजरायली सेना ने शुक्रवार को लेबनान की पूर्वी बेका घाटी में भी ठिकानों पर हमला किया।

ईरान-अमेरिका शांति वार्ता टली

ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उच्चस्तरीय वार्ता जल्द शुरू करने की अमेरिका की कोशिश को उस समय झटका लगा जब नए समझौते के महज दो दिन बाद वीकेंड में होने वाली बातचीत को स्थगित कर दिया गया। इस समझौते के तहत 60 दिनों की उस अवधि को तय किया जाना था जिसके दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी सहमति बनाने और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल यातायात को सामान्य करने का लक्ष्य रखा गया है।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड के छोटे से गांव ओब्बुर्गेन में स्थित एक पहाड़ी रिजॉर्ट में अपने ईरानी समकक्षों से शुक्रवार को मिलने और वार्ता शुरू करने के लिए तैयार थे। हालांकि, गुरुवार देर शाम अचानक यह यात्रा रद्द कर दी गई। व्हाइट हाउस ने कहा कि वेंस और उनका प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए तैयार था लेकिन व्यवस्थागत कारणों से योजना अंतिम रूप नहीं ले सकी।

अमेरिका- ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर

ट्रंप ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वर्साय पैलेस में रात्रिभोज के दौरान ईरान के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो तत्काल प्रभाव से लागू हुआ। लगातार जारी संघर्ष से ईरान-अमेरिका के बीच शांति समझौता प्रभावित हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने यह समझौता इसलिए किया ताकि अमेरिका में आर्थिक संकट से बचा जा सके क्योंकि युद्ध के कारण तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई थीं, वित्तीय बाज़ार अस्थिर हो गए हैं और महंगाई बढ़ गई है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली बल तब तक लेबनान से नहीं हटेंगे जब तक हिज्बुल्लाह से उत्पन्न खतरे को समाप्त नहीं कर दिया जाता।

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अमेरिका और ईरान के समझौते के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगा, भले ही ईरान ने पीस डील पर साइन करने के लिए सख्त शर्त रखी है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट-एपी)