USA-Iran Peace Talks: अमेरिका-ईरान शांति वार्ता के मुद्दे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ हुई वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इससे व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता के द्वार खुल सकते हैं। वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी टीम को कई मुद्दों के राजनयिक समाधान खोजने के लिए सशक्त बनाया है।

जेडी वेंस ने कहा कि सवाल यह है कि क्या हम मध्य पूर्व में संबंधों को स्थायी रूप से बदल सकते हैं? उन्होंने कहा कि शांति वार्ता का उद्देश्य कूटनीति का उपयोग करके क्षेत्र को बदलना और दीर्घकालिक सहयोग के लिए परिस्थितियां बनाना है। उन्होंने कहा, “हम कूटनीति के माध्यम से मिलकर काम करने और मध्य पूर्व को बदलने का प्रयास कर रहे हैं।”

‘युद्धविराम और अव्यवस्था’

जेडी वेंस ने एक साथ कई संघर्षों को समाप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए कहा कि युद्धविराम समझौते अक्सर शुरुआती चरणों में अपूर्ण होते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के युद्धविराम हमेशा थोड़े अव्यवस्थित होते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह लेबनान में अशांति फैलाने वाले अपने प्रॉक्सी समूहों को तुरंत रोके, जिससे स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत के बावजूद नए सिरे से सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि तेहरान को लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित अन्य गुटों पर लगाम लगानी चाहिए। ट्रंप ने लिखा कि ईरान को लेबनान में गड़बड़ी फैलाने वाले अपने अत्यधिक वेतनभोगी एजेंटों को तुरंत रोकना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि ऐसा न करने पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों का एक और दौर शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से बहुत कड़ा हमला करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था, बल्कि उससे भी ज्यादा कड़ा हमला करेंगे।

गौरतलब है कि ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब अमेरिकी और ईरानी वार्ताकार क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रतिबंधों में राहत और होर्मुज जलडमरूमध्य पर एक व्यापक समझौते को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप की चेतावनी लेबनान को लेकर जारी तनाव को रेखांकित करती है, जो वार्ता में प्रमुख अड़चनों में से एक के रूप में उभरा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है। शनिवार को जब ट्रंप ने फोटो लेने वाले दावे को फिर से दोहराया तो मेलोनी नहीं दोबारा पलटवार किया और कहा कि आपका दोस्त होना बिल्कुल मददगार साबित नहीं हुआ। पढ़िए पूरी खबर…