USA-Iran Peace Talks: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता के दूसरे दौर को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। ट्रंप की टीम उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की लीडरशिप में बातचीत के इस्लामाबाद जाने वाला है लेकिन ईरान अभी राजी नहीं है। इस बीच पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन मिलाया और होर्मुज जलमार्ग को लेकर एक खास गुजारिश की है।

दरअसल, आसिम मुनीर ने ट्रंप से फोन पर बात की और बताया कि ईरान-अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत में सबसे बड़ी बाधा होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिका द्वारा की गई नाकाबंदी है, जिसके चलते ईरान बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने पर सहमत नहीं हो रहा है।

नाजुक मोड़ पर किया फोन

एक तरफ जहां आसिम मुनीर ने ट्रंप को जानकारी दी है। कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस की एक संवाददाता ने कहा कि मुनीर ने होर्मुज नाकाबंदी को लेकर कोई बातचीत नहीं की है। अहम बात यह भी कि मुनीर ने ट्रंप को ऐसे नाजुक वक्त में फोन मिलाया है, जब इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता के दूसरे दौर की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं, जिससे मध्य पूर्व संघर्ष में लगभग दो महीने से चल रहे युद्धविराम को बढ़ाने के प्रयासों को झटका लगा है।