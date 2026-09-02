अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई अब न्यूयॉर्क तक और तेज हो गई है। प्रशासन ने एक महीने तक चले अभियान में न्यूयॉर्क के अलग-अलग इलाकों से 2100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया है। इस कार्रवाई के साथ ही ट्रंप प्रशासन और न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक नेतृत्व के बीच टकराव भी बढ़ गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने न्यूयॉर्क में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, 27 जुलाई से 29 अगस्त के बीच न्यूयॉर्क सिटी, लॉन्ग आइलैंड, हडसन वैली और राज्य के अन्य इलाकों में चलाए गए अभियान के दौरान 2100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में किया गया।

VIDEO | Washington: US Homeland Security Secretary announces over 2,100 immigrant detentions in New York.



(Source: Third Party)



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अमेरिकी अधिकारियों ने इस अभियान को ‘ऑपरेशन रॉटन एप्पल’ (Operation Rotten Apple) नाम दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा मंत्री मार्कवेन मुलिन ने मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों में हत्या, बलात्कार और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके लोग भी शामिल हैं। हालांकि, उन्होंने गिरफ्तार किए गए लोगों का विस्तृत आपराधिक ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया।

यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ट्रंप प्रशासन और न्यूयॉर्क के स्थानीय नेतृत्व के बीच अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई और स्थानीय एजेंसियों की ICE के साथ साझेदारी को लेकर टकराव बढ़ रहा है।

जोहरान ममदानी से टकराव

मुलिन ने न्यूयॉर्क के गवर्नर कैथी होकुल और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी पर संघीय आव्रजन अधिकारियों के साथ पर्याप्त सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग के बिना भी ICE ने यह अभियान चलाया। मुलिन ने न्यूयॉर्क की उन नीतियों की भी आलोचना की, जिनके तहत स्थानीय पुलिस और ICE के बीच सहयोग सीमित किया गया है। उन्होंने संकेत दिया कि न्यूयॉर्क में संघीय आव्रजन कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

हालांकि, न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होकुल ने DHS के दावों पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तार किए गए लोगों को गंभीर अपराधियों के रूप में पेश किए जाने की सीमा पर आपत्ति जताई है। रिपोर्टों के मुताबिक, DHS ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हिरासत में लिए गए 2197 लोगों में कितने लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड थे, कितनों पर मामले लंबित थे और कितने बिना आपराधिक रिकॉर्ड के थे।

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ट्रंप प्रशासन एक साथ दो मोर्चों पर यूएस इमिग्रेशन पर अपनी पकड़ मज़बूत कर रहा है। ट्रंप प्रशासन करीब 2 लाख बिजनेस और टूरिस्ट वीजा कैंसिल करने की तैयारी कर रहा है, जो देश के इतिहास में सबसे बड़ा कैंसिलेशन होगा। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस H-1B वर्क वीजा के लिए अधिक फ़ीस का समर्थन कर रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें