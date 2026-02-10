अमेरिका और बांग्लादेश ने सोमवार को व्यापार समझौते पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत, अमेरिकी बाजार में बांग्लादेश के निर्यात पर 19% का शुल्क लगेगा, जो पहले के 20% से 1 प्रतिशत कम है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि समझौते के तहत ट्रंप प्रशासन बांग्लादेश के उत्पादों पर अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ को 20 प्रतिशत से घटाकर 19 प्रतिशत करने जा रहा है।

इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर और बांग्लादेश के वाणिज्य, वस्त्र, जूट और नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन मामलों के सलाहकार शेख बशीर उद्दीन उपस्थित थे। बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच भी इस अवसर पर मौजूद थे।

अमेरिका और बांग्लादेश के बीच ट्रेड डील पर क्या बोले मुहम्मद यूनुस

बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों में ऐतिहासिक रूप से नए स्तर का संकेत देता है। नवीनतम समझौते में पारस्परिक शुल्क को भी प्रारंभिक 37% और पिछले साल अगस्त से लागू 20% से घटाकर कम कर दिया गया है। इस समझौते के तहत, ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी कपास और कृत्रिम रेशे से बने बांग्लादेश से आने वाले कुछ वस्त्रों और परिधानों को बिना किसी पारस्परिक शुल्क के अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति देने का भी वादा किया है।

बांग्लादेश के मुख्य वार्ताकार एनएसए रहमान ने कहा, “पारस्परिक टैरिफ में कमी से हमारे निर्यातकों को और अधिक लाभ मिलेगा जबकि अमेरिकी इनपुट का उपयोग करके बांग्लादेश से निर्यात किए जाने वाले विशिष्ट वस्त्र और परिधानों पर शून्य पारस्परिक टैरिफ हमारे वस्त्र क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देगा।” ढाका ने कहा कि सलाहकार परिषद द्वारा समझौते को मंजूरी दे दी गई है और दोनों सरकारों द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी करने के बाद यह समझौता लागू हो जाएगा।

बांग्लादेश में निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा वस्त्र और परिधान उद्योग से आता है

बांग्लादेश में निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा वस्त्र और परिधान उद्योग से आता है। बांग्लादेश बैंक और राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड के अनुसार, बांग्लादेश ने 2024 में अमेरिका को लगभग 8.4 बिलियन डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया जबकि उसका अमेरिकी आयात 2.2 बिलियन डॉलर का था।

