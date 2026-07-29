अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से आगे बढ़ चुका है। विवाद का सबसे लेटेस्ट मुद्दा चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, जिन पर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के कारण अमेरिका में आयात प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन को निशाना बनाने वाले इस कदम को लेकर अमेरिका ने तर्क दिया है कि ऐसे रोबोट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।

अमेरिकी एआई को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से बचाने के प्रयास में ट्रंप प्रशासन ने नए चीनी रोबोटों और पावर इनवर्टरों के आयात को बैन किया है। अमेरिका के संघीय संचार आयोग (एफसीसी) ने मंगलवार को विदेशी निर्मित ह्यूमनॉइड रोबोट के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इस फैसले से दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है।

अमेरिका में चीनी टेक्नोलॉजी के आयात पर प्रतिबंध

ये प्रतिबंध ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी एआई सप्लाई चेन को चीन से होने वाली डेटा चोरी और साइबर हमलों के खतरों से बचाने के लिए है। अमेरिकी राष्ट्रपति सभी क्षेत्रों में चीनी प्रौद्योगिकी के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। एफसीसी के बयान में कहा गया है कि चीनी उपकरण सप्लाई चेन को खराब कर सकते हैंजिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बाधित हो सकती है और साथ ही साइबर सुरक्षा जोखिम भी पैदा हो सकता है।

एफसीसी के प्रतिबंध में नए ह्यूमनॉइड रोबोट के आयात के साथ-साथ चार पैरों वाले रोबोट (जिन्हें आमतौर पर रोबोटिक डॉग कहा जाता है) और विदेशों में निर्मित पावर इनवर्टर भी शामिल हैं। एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने एक बयान में कहा कि यह कदम अमेरिका की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

चीन निर्मित ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध

अमेरिका पहले भी चीनी तकनीक को सीमित करने के लिए कई कदम उठा चुका है। इनमें चीन निर्मित ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा अमेरिका चीनी ओपन-सोर्स एआई मॉडलों पर भी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है जबकि चीन की एआई तकनीक तेजी से आगे बढ़ रही है। चीन ने अपनी तकनीकी प्रगति का बचाव करते हुए कहा है कि यह दुनिया के लिए अवसर है, खतरा नहीं। अमेरिका समेत कई देश इस बात को लेकर चिंता जता रहे हैं कि चीन की बढ़ती औद्योगिक क्षमता उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकती है।

चीन अमेरिका और अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाता है। विश्लेषकों के अनुसार, वैश्विक बाजार में चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट की हिस्सेदारी करीब 85 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ह्यूमनॉइड रोबोट एक ऐसा कृत्रिम यंत्र या रोबोट है, जिसकी शारीरिक संरचना और रूप-रंग बिल्कुल मनुष्यों जैसे होते हैं। ये मानवनुमा रोबोट सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मनुष्यों की तरह चल-फिर सकते हैं और काम कर सकते हैं।

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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मंगलवार को एक रिपोर्ट को लेकर फटकार लगा दी है। इस रिपोर्ट को लेकर कहा गया कि नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने से जुड़ी खुफिया जानकारी शेयर करने का प्लान बना रहे हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(एपी के इनपुट के साथ)