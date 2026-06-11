Middle East Crisis: पश्चिम एशिया संकट के बीच ओमान तट के पास पलाऊ गणराज्य के झंडे वाले एक तेल टैंकर पर अमेरिका ने हमला किया था। इसमें भारतीय नाविक भी सवार थे, जिनमें से तीन लापता थे। अब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने तीनों की मौत की पुष्टि की है। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेना ने कहा कि तेल टैंकर एमटी सेट्टेबेलो ओमान तट के पास होर्मुज जलमार्ग के बाहर अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा था। इसके चलते ही उसे निशाना बनाया गया।

अमेरिकी हमले के बाद जहाज से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया के महासचिव मनोज यादव ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा था, “हम जहाज से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहे हैं। मेरे पास मौजूद नवीनतम जानकारी के अनुसार, दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि मुख्य अभियंता अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।”

भारतीय विदेश मंत्रालय ने की कड़ी निंदा

तेल टैंक पर हुए अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि होने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इस हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम आज सुबह ओमान के तट पर वाणिज्यिक पोत सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पोत पर सवार 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों में से 21 को अब तक बचा लिया गया है और 3 भारतीय लापता बताए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा, “ओमान स्थित हमारा दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चल रहे खोज एवं बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है।” जिस तरह से पश्चिम एशिया में स्थिति बिगड़ रही है। उसको लेकर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा, “क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और ये क्षेत्र में चल रहे संघर्ष का प्रत्यक्ष परिणाम हैं।”

भारत ने की शांति की अपील

भारत ने एक बार फिर पश्चिम एशिया संकट में शामिल सभी पक्षों से तनाव को कम करने और कूटनीतिक समाधान निकालने की अपील की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम तनाव को तत्काल कम करने और राजनयिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को सफलतापूर्वक समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता वापस आ सके।”

एफएसयूआई के अनुसार, मृतक भारतीय नाविक कैडेट, फिटर और मुख्य अभियंता रैंक के थे। मनोज यादव ने बताया, “इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के देवरिया और आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे।” मनोज यादव ने कहा है कि उन्हें यह मानना ​​मुश्किल लग रहा है कि अमेरिकी नौसेना को उस क्षेत्र में सक्रिय जहाजों पर सवार लोगों की राष्ट्रीयता की जानकारी नहीं थी।”

भारतीय दूतावास ने जारी किया बयान

ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “हमें आज सुबह ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक जहाज से जुड़ी घटना की जानकारी मिली है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आगे की जानकारी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं।”

अमेरिकी की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल

उन्होंने कहा, “मुझे विश्वास नहीं है कि अमेरिका को जहाज पर सवार लोगों की राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी नहीं थी। यह बिल्कुल संभव नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि अमेरिकी नौसेना को पता था कि उन जहाजों पर कितने भारतीय और अन्य विदेशी नागरिक सवार थे। अगर जहाजों ने निर्देशों का पालन नहीं किया होता, तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता था।”

बता दें कि समुद्री कानूनों के अनुसार प्रत्येक जहाज पर मौजूद नाविकों की लिस्ट होती है। इसमें नाम और उनकी राष्ट्रीयता का नाम भी लिखा हुआ था।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच चुका है। पिछले दो दिनों से लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े सैन्य कमान ने गुरुवार को ऐलान करते हुए स्पष्ट कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एक बार फिर बंद किया जा रहा है। ईरान ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि अगर कोई भी जहाज या नौका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की कोशिश करेगी तो उस पर हमला किया जा सकता है। पढ़िए पूरी खबर…