Russian Oil 100% Tax: रूस के तेल और गैस निर्यात से होने वाली कमाई को रोकने के मकसद से लाए गए एक अमेरिकी बिल का नया रूप सामने आया है। इस बिल को अमेरिका के दिवंगत (स्वर्गीय) सीनेटर लिंडसे ने पेश किया था। पिछले हफ्ते ग्राहम के अचानक निधन के बाद मंगलवार को अमेरिकी सीनेटरों के एक साझा समूह ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस नए बिल को पेश किया।

इस बिल में रूसी ऊर्जा (तेल-गैस) खरीदने वाले सबसे बड़े देशों पर भारी टैक्स (टैरिफ) लगाने का प्रावधान है। अहम बात यह भी है कि रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत शामिल है।

हालांकि, यह देखना अभी बाकी है कि क्या यह बिल इसी रूप में कानून बनेगा या फिर इसमें संशोधन होगा, क्योंकि इसका पुराना बिल एक साल से ज्यादा समय तक शुरुआती दौर से आगे नहीं बढ़ पाया था। फिर भी, यह प्रस्तावित कानून निश्चित रूप से भारत सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

वॉशिंगटन की तरफ से छोड़ी गईं गुंजाइश

राहत की बात यह है कि नया बिल पहले वाले के मुकाबले थोड़ा नरम है। इसमें वॉशिंगटन (अमेरिकी सरकार) की तरफ से छूट और बीच का रास्ता निकालने की गुंजाइश छोड़ी गई है। बाजार विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह बिल कानून बनता भी है, तो भारत इन रियायतों और छूट को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा।

नए बिल में क्या प्रस्ताव है?

बिल के नए स्वरूप में रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर 100% तक का टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके विपरीत पहले वाले मूल बिल में रूसी ऊर्जा खरीदने वाले सभी देशों पर एकमुश्त 500% टैक्स लगाने का प्रस्ताव था, जो लंबे समय से अधर में लटका हुआ था।

कागज़ पर तो टैक्स में यह कटौती बड़ी राहत जैसी दिखती है, लेकिन भारत के लिए यह सीमा (100% टैक्स) अब भी बहुत ज़्यादा है। भारत इस समय अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने पर भी काम कर रहा है। हालांकि, भारत सरकार के नज़रिए से एक अच्छी बात यह है कि इस नए बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति को इन नियमों को लागू न करने या इनमें छूट देने का अधिकार दिया गया है।

रूसी तेल पर रोक बढ़ा सकती है परेशानी

पश्चिम एशिया के संकट के कारण दुनिया भर में ऊर्जा की किल्लत चल रही है। ऐसे माहौल में भारत के लिए रूसी तेल के आयात को कम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। यहां तक कि वॉशिंगटन के लिए भी, ऐसे समय में बाज़ार से लाखों बैरल रूसी तेल को बाहर कर देना समझदारी नहीं होगी जब पश्चिम एशिया से होने वाली तेल की सप्लाई पहले से ही रुकी हुई है।

ऐसा करने से सप्लाई की समस्या और बिगड़ जाएगी और तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इस साल के आखिर में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले ऐसा कभी नहीं चाहेगा।

कई सांसद कर रहे जल्दी पास कराने की मांग

हालांकि कुछ अमेरिकी सांसद इस बिल को जल्द से जल्द पास कराने की मांग कर रहे हैं लेकिन ऊर्जा बाज़ार के मौजूदा हालात और पश्चिम एशिया के तनाव ने इसके समय को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि ट्रंप प्रशासन इसके पक्ष में है। बहरहाल, भारत अपनी ऊर्जा से जुड़ी चिंताओं को अमेरिकी सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल किया गया था जब पहली बार यह बिल पेश हुआ था।

अबू धाबी की ऊर्जा विश्लेषक नतालिया काटोना ने कहा, “भारत निश्चित रूप से इस छूट के लिए दबाव बनाएगा, और एक दोस्त के नाते अमेरिका के लिए भी इसे मान लेना समझदारी होगी, खासकर यह देखते हुए कि भारत सरकार के लिए यह स्थिति कितनी गंभीर है।” उन्होंने आगे कहा कि इस बिल की वजह से भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत में “अड़चन आ सकती है। यह वॉशिंगटन और नई दिल्ली दोनों के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि शुरुआती दिक्कतों और रुकावटों के बाद दोनों देशों ने इस बातचीत में अच्छी प्रगति की है।

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वॉशिंगटन इस प्रस्तावित कानून के तहत मिलने वाले टैक्स (टैरिफ) के अधिकार का इस्तेमाल भारत पर दबाव बनाने के लिए कर सकता है। अमेरिका की ऐसी किसी भी चाल से भारत पर अतिरिक्त दबाव बनेगा, जबकि भारत हमेशा से यह कहता रहा है कि जब तक किसी तेल पर पाबंदी नहीं है, वह उसे किसी भी ऐसे देश से खरीदने के लिए स्वतंत्र है जो उसे सबसे अच्छी कीमत पर तेल देगा।

कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स कंपनी ‘केपलर’ के रिफाइनिंग मैनेजर सुमित रितोलिया ने कहा, “रूसी कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैक्स (टैरिफ) को आज के बेहद अस्थिर ग्लोबल ऑयल मार्केट के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। भारत के नज़रिए से, रूसी कच्चा तेल देश की ऊर्जा सुरक्षा (एनर्जी सिक्योरिटी) के लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुका है, खासकर तब से जब से ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ (हॉर्मुज जलडमरूमध्य) में तेल की सप्लाई में रुकावटें आई हैं। रूसी तेल की वजह से ही भारतीय रिफाइनरियां लगातार पूरी क्षमता से काम कर पा रही हैं, बिना किसी रुकावट के ईंधन की सप्लाई पक्की कर रही हैं, और उन मुश्किलों से बची हुई हैं जिनका सामना एशिया के कई अन्य रिफाइनिंग सिस्टम कर रहे हैं।”

फिलहाल रूस ही है वैकल्पिक और किफायती तेल का रास्ता

रितोलिया ने आगे कहा कि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा दूसरा सप्लायर है जो रूसी कच्चे तेल की जगह ले सके, चाहे बात तेल की मात्रा की हो, भरोसे की हो या फिर सस्ते दामों की। रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए सबसे व्यावहारिक और किफायती विकल्प बना हुआ है। मौजूदा बाज़ार के हालातों को देखते हुए यह सोचना मुश्किल है कि आने वाले समय में इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा रूसी तेल अचानक बंद हो जाएगा।

पश्चिम एशिया के संकट के बीच, जब खाड़ी देशों से तेल की सप्लाई कम होने लगी, तब रूसी कच्चे तेल ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे मजबूत कवच का काम किया। ‘केपलर’ के आंकड़ों के अनुसार, जून के महीने में भारत का रूसी तेल आयात बढ़कर लगभग 26 लाख बैरल प्रति दिन हो गया, जो भारत के कुल तेल आयात के आधे से भी अधिक था। अनुमानों के मुताबिक, जुलाई में भी भारत आने वाले तेल की मात्रा काफी अच्छी है और यह जून के बराबर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है।

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 88% से भी अधिक हिस्सा आयात (दूसरे देशों से खरीद) पर निर्भर रहकर पूरा करता है, और पिछले लगभग चार सालों से रूस भारत के तेल आयात का मुख्य आधार बना हुआ है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद, जब पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली, तब रूस ने इच्छुक खरीदारों को सस्ते दामों पर तेल देना शुरू कर दिया। भारतीय रिफाइनरियों ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया। नतीजा यह हुआ कि रूस, जो पहले भारत को बहुत कम तेल बेचता था, पारंपरिक पश्चिम एशियाई सप्लायरों को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर बन गया।

पश्चिम एशिया के युद्ध से पहले के महीनों में रूस से होने वाले तेल के आयात में काफी कमी आई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों, रोसनेफ्ट और लुकोइल, पर प्रतिबंध लगा दिए थे, और साथ ही नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। अमेरिका ने भारत पर लगे अपने 25% अतिरिक्त दंडात्मक टैक्स को हटाने के लिए यह शर्त रखी थी कि भारत को रूसी तेल के आयात में बड़ी कटौती करनी होगी। लेकिन जब ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज’ के लगभग बंद होने के कारण पश्चिम एशिया से तेल की सप्लाई कम हो गई, तब रूसी तेल भारत के काम आया और इसके आयात का आंकड़ा ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुँच गया।

संशोधित रूस प्रतिबंध बिल कितना व्यावहारिक है?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बिल अपने मौजूदा रूप में कानून बन पाएगा, और यदि हाँ, तो कब? ऊर्जा बाज़ार के विशेषज्ञ इस प्रस्तावित कानून के पास होने की संभावनाओं को लेकर शंकित (डाउटफुल) हैं, खासकर हॉर्मुज जलडमरूमध्य के संकट के कारण बाज़ार में मची उथल-पुथल और तनाव को देखते हुए। इसके अलावा, बिल में राष्ट्रपति को छूट देने के अधिकार और अन्य बदलावों की वजह से अमेरिकी सरकार के पास पर्याप्त गुंजाइश है कि वह अपवाद ढूंढ सके और बिल के कानून बनने पर भी मौजूदा स्थिति से समझदारी से निपट सके।

नतालिया काटोना ने कहा, “सवाल यह है कि क्या यह बिल आर्थिक रूप से व्यावहारिक (अमल में लाने लायक) है भी या नहीं। मुझे नहीं लगता कि यह बिल पास हो पाएगा, या अपने मौजूदा रूप में रह पाएगा। पहली बात तो यह है कि इसे पहले ही काफी हल्का कर दिया गया है, कहां पहले रूसी तेल और गैस खरीदने वाले लगभग सभी देशों पर 500% टैक्स लगाने की धमकी दी गई थी, और कहाँ अब इसे घटाकर केवल पाँच सबसे बड़े खरीदारों पर ज़्यादा से ज़्यादा 100% टैक्स तक सीमित कर दिया गया है। इसमें यूरोपीय देशों को छूट और अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो का अधिकार भी दे दिया गया है। इससे साफ़ पता चलता है कि आर्थिक हकीकत को देखते हुए राजनैतिक बयानों में बदलाव किया जा रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “दूसरी बात यह कि इस बिल को लाने का समय इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकता था। खाड़ी देशों के इस नए संकट के बीच रूसी तेल को बाज़ार से बाहर करने की कोशिश करना बेहद खतरनाक और विस्फोटक साबित हो सकता है। ‘ब्रेंट क्रूड’ पहले से ही 85 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बिक रहा है, जबकि हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाला व्यापार बहुत तेजी से गिरा है। ऐसे में रूसी तेल की सप्लाई में से लाखों बैरल प्रति दिन तेल को हटाने या सिर्फ इसकी धमकी देने से भी कीमतों में भारी उछाल आने का खतरा रहेगा।”

दुनिया के लिए क्या होगा दूसरा विकल्प

सुमित रितोलिया ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर 100% का यह नया टैक्स इस तरह लागू किया जाता है जिससे रूसी कच्चे तेल की खरीद सचमुच कम हो जाए, तो बाज़ार के सामने सबसे पहला और सीधा सवाल यह होगा कि इस तेल की जगह दूसरा तेल कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा कि जब तेल का अतिरिक्त उत्पादन सीमित हो, हॉर्मुज जलडमरूमध्य का खतरा अभी भी बना हुआ हो, और अन्य सप्लायरों के पास तेल की कमी हो, तो तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी को रोके बिना इतनी बड़ी मात्रा में रूसी तेल का विकल्प ढूंढना बेहद मुश्किल होगा।

पूर्व व्यापार अधिकारी और थिंक टैंक GTRI के प्रमुख अजय श्रीवास्तव के अनुसार भारत को चिंता करने की बहुत कम ज़रूरत है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इस बिल का पुराना रूप अमेरिकी संसद (सीनेट) में बिना किसी कार्रवाई के 15 महीनों से अधिक समय तक पड़ा रहा, जिससे पता चलता है कि इतने बड़े पैमाने पर टैक्स लगाने के फैसले को अमेरिकी सांसदों का खास समर्थन हासिल नहीं है।

उन्होंने अपने एक नोट में कहा कि इस संशोधित बिल का भी यही हश्र हो सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों ने इस बिल की संभावनाओं को और कमजोर कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने जवाबी टैक्स व्यवस्था और धारा 122 के तहत लगने वाले टैक्स को खारिज कर दिया था। इससे यह साफ़ होता है कि स्थापित व्यापार कानूनों से बाहर जाकर टैक्स लगाने की कानूनी सीमाएं क्या हैं।

उन्होंने आगे कहा, “भारत को अपनी ऊर्जा नीति (एनर्जी पॉलिसी) को देश के हित और ऊर्जा सुरक्षा के आधार पर ही तय करना चाहिए। रूसी तेल ने भारत में महंगाई को काबू में रखने और ऊर्जा की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करने में मदद की है। इस बिल के कानून बनने और लागू होने की संभावना बहुत कम दिखती है। अगर यह कानून बन भी जाता है, तो भी भारत को चीन की तरह रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए न कि किसी बाहरी राजनीतिक दबाव में आकर अपनी ऊर्जा नीति को बदलने देना चाहिए।”

रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर अमेरिका का दबाव एक बार फिर बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया विधेयक (बिल) पेश किया गया है। इस बिल में भारत का भी नाम शामिल है। यदि यह कानून बन जाता है, तो अमेरिका भारत समेत पांच देशों पर अतिरिक्त टैरिफ (आयात शुल्क) लगा सकता है, क्योंकि ये देश अब भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं। हालांकि, यह बिल अभी कानून नहीं बना है। इसे लागू होने से पहले अमेरिकी सीनेट, प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और फिर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है। पढ़िए पूरी खबर…