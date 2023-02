US Visa: भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा पाना हुआ आसान, बाइडन सरकार ने शुरू की ‘खास सुविधा’

US Visa Rules: नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई भारतीय बिजनेस या टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वह किसी और देश में मौजूद अमेरिकी दूतावास से आवेदन कर सकेगा।

B1/B2 Visa: अमेरिका ने किया वीजा नियमों में बदलाव (प्रतीकात्मक फोटो/ इंडियन एक्सप्रेस)

US Embassy: अमेरिकी वीजा (US Visa) को लेकर भारतीयों के लिए राहत की खबर है। कई भारतीयों के लिए अमेरिकी वीजा पाना चुनौती साबित हो जाता है। एक वीजा के लिए 800 दिनों तक वेटिंग पीरियड रहता है। जो बाइडन सरकार ने इसे देखते हुए वीजा नियमों में बदलाव किया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने घोषणा की है कि दूसरे देशों से भी भारतीय अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कदम बैकलॉग की संख्या को कम करने के साथ ही यूएस वीजा के लिए 800 दिनों के वेटिंग पीरियड को देखते हुए किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट कर दी जानकारी नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई भारतीय बिजनेस या टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वह किसी और देश में मौजूद अमेरिकी दूतावास से आवेदन कर सकेगा। अमेरिकी दूतावास की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है, “क्या आपको आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय यात्रा करनी है? अगर ऐसा है, तो आप अपने गंतव्य पर अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में वीजा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, @USEmbassyBKK ने आने वाले महीनों में थाईलैंड में रहने वाले भारतीयों के लिए B1/B2 आवेदन क्षमता खोली है।” कांसुलर स्टाफ बढ़ाने पर दिया गया जोर नई सुविधा शुरू करने के साथ ही कांसुलर स्टाफ बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। पहली बार आवेदकों के लिए विशेष इंटरव्यू भी आयोजित किए जाएंगे। कोविड महामारी के दौरान, अमेरिकी दूतावासों के बहुत सारे कर्मचारियों को जाने दिया गया था क्योंकि उस समय वीजा के लिए ज्यादा आवेदन नहीं किए जा रहे थे। भारत उन बहुत कम देशों शामिल है जहां कोरोनो वायरस से संबंधित यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के बाद अमेरिकी वीजा के लिए आवेदनों में बड़ी तेजी देखी गई है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वह इस साल गर्मियों तक और कर्मचारियों की भर्ती करेगा। इसके अलावा, जो भारतीय अपने वीजा को रिन्यू करना चाहते हैं, वे ड्रॉपबॉक्स के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्हें किसी अन्य बायोमेट्रिक मूल्यांकन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि उनके बायोमेट्रिक्स पहले से ही अमेरिकी सरकार के पास हैं।

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram