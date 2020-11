अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में लंबा समय लग रहा है। इस बीच जहां डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन अपने समर्थकों से धैर्य रखकर नतीजों के इंतजार की अपील कर रहे हैं, वहीं रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वोटों की गिनती शुरू होने के बाद से ही झूठे तरीके से अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। वह भी तब जब कई राज्यों में गिनती सिर्फ शुरू ही हुई थी। अब इसे लेकर अमेरिका के कई टीवी चैनलों ने ट्रंप के दूसरे संबोधन की पूरी स्पीच ही नहीं दिखाई।

सीएनएन, फॉक्स न्यूज जैसे चैनलों ने तो ट्रंप के संबोधन का पूरा लाइव टेलिकास्ट किया। पर MSNBC ने ट्रंप के वोटिंग में फ्रॉड और अपनी जीत के दावों के ठीक बाद ही लाइव फीड को बंद कर दिया। इसके बाद चैनल ने ट्रंप का भाषण दोबारा नहीं दिखाया। दूसरी तरफ एबीसी चैनल ने भी ट्रंप के दावों के बाद लाइव टेलिकास्ट बंद कर दिया। वहीं, सीबीएस न्यूज और एनबीसी ने भी संबोधन के कुछ देर बाद ही इसे दिखाना बंद कर दिया।

