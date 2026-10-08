अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को कई बड़ी टेक्नोलॉजी और IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन ने इन कंपनियों को अमेरिकी सरकार के ‘परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’ (PERM) से सस्पेंड कर दिया है।

जिन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उनमें माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी शामिल हैं।

PERM प्रोग्राम विदेशी कर्मचारियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इन कर्मचारियों में H-1B वीजा होल्डर प्रोफेशनल भी शामिल हैं।

अमेरिका के लेबर सेक्रेटरी कीथ सोंडरलिंग ने उप राष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी एंटी-फ्रॉड टास्क फोर्स के प्रमुख के साथ मिलकर सरकार के इस कदम का ऐलान किया। उन्होंने कंपनियों पर एम्प्लॉयमेंट-वीजा प्रोग्राम का गलत इस्तेमाल करने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने का आरोप लगाया।

कीथ सोंडरलिंग का बयान

सोंडरलिंग ने कहा, “मैं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों- कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल और कैपजेमिनी समेत कई कंपनियों को ‘परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’ से सस्पेंड कर रहा हूं।” उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट (श्रम विभाग) माइक्रोसॉफ्ट और एडोब को भी इस प्रोग्राम से सस्पेंड कर रहा है।

.@Sonderling47: "I am hereby suspending from the Permanent Labor Certification Program some of the largest IT outsourcing firms in the world — Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL, and Capgemini — and also, due to multiple active federal investigations, @USDOL is suspending… https://t.co/ENyAFHSo93 pic.twitter.com/DZXcRMp22L — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 8, 2026

सोंडरलिंग ने कहा, “हम इन कंपनियों से जुड़ी कोई भी नई परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं करेंगे और न ही किसी लंबित एप्लीकेशन पर आगे बढ़ेंगे।”

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने धोखाधड़ी का हवाला दिया है और कहा कि यह कदम विदेशी कंपनियों को ज्यादा अमेरिकी कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए प्रेरित करने की कोशिश का हिस्सा है।

अमेरिका ने क्या आरोप लगाए हैं?

ट्रंप प्रशासन कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की इजाजत देने वाले प्रोग्रामों की जांच कर रहा है और इसे लेकर काफी सख्त है।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट पर आरोप लगाया है कि वह अमेरिकी कर्मचारियों की जगह विदेशी कर्मचारियों को रखने के लिए इस सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है।

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कर्मचारियों की छंटनी और H-1B वीजा के इस्तेमाल को सिस्टम के गलत इस्तेमाल के सबूत के तौर पर पेश किया।

वेंस ने कहा, “अगर आप हिसाब लगाएं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने जिस भी अमेरिकी कर्मचारी को नौकरी से निकाला, उसकी जगह डेढ़ विदेशी ‘बंधुआ मजदूर’ (indentured servants) को काम पर रख लिया।”

अमेरिकी कर्मचारियों से लाखों नौकरियां छीनी- सोंडरलिंग

सोंडरलिंग ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने जिन कंपनियों का नाम लिया है उन्होंने पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में विदेशी कर्मचारियों को काम पर रखने की मांग की थी। सोंडरलिंग ने कहा, “2009 से इन कंपनियों ने ही लगभग 30 लाख विदेशी कर्मचारियों की मांग की है। उन्हें 2,30,000 से ज्यादा H-1B वीजा मंजूरी और 1,00,000 से ज्यादा परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन मिले हैं।” सोंडरलिंग ने कहा, “इसका मतलब यह है कि अमेरिकी कर्मचारियों से लाखों नौकरियां छीन ली गईं।”

PERM प्रोग्राम क्या है?

PERM प्रोग्राम लेबर डिपार्टमेंट की एक प्रक्रिया है। इसके तहत, किसी विदेशी कर्मचारी को स्थायी नौकरी के लिए स्पॉन्सर करने से पहले, एम्प्लॉयर को यह साबित करना होता है कि उस नौकरी के लिए कोई योग्य और इच्छुक अमेरिकी कर्मचारी नहीं है।

लेबर डिपार्टमेंट के अनुसार, परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन के तहत एम्प्लॉयर को अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने के लिए किसी विदेशी कर्मचारी को काम पर रखने की अनुमति मिलती है।

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अमेरिका के टेक्सास से रिपब्लिकन सांसद चिप रॉय ने कहा है कि 40 सालों में H-1B वीजा का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि कंपनियां अमेरिकी STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) के प्रोफेशनल्स की जगह पर दूसरे देशों के सस्ते विदेशी कर्मचारियों को रख रही हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।