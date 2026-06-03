अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका रूसी तेल पर अपनी छूट को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे फैसले आखिर में अमेरिकी वित्त विभाग के हाथ में हैं। सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी को संबोधित करते हुए रुबियो ने कहा कि छूट जारी रखना ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के मौजूदा हालात और अमेरिका की पॉलिसी पर निर्भर करता है।

रूसी तेल पर वित विभाग करेगा फैसला- रुबियो

रुबियो ने कहा, “यह आखिर में वित्त विभाग का फैसला है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह हालात पर निर्भर करता है। उस समय, हम इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहेंगे, क्योंकि इस देश की अंदरूनी पॉलिसी उनके तेल पर रोक लगाना रही है। ये ज़्यादा ग्लोबल सप्लाई खोलने के मकसद से टाइम-लिमिटेड छूट हैं।”

रूबियो का बयान रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट करने वाले पश्चिमी देशों के चल रहे प्रतिबंधों के बीच आई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ग्लोबल तेल सप्लाई को स्थिर करने के मकसद से टेम्पररी छूट का रिव्यू करना जारी रखे हुए है।

क्यों मिली है छूट?

पिछले महीने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि उनका विभाग सबसे कमज़ोर देशों को समुद्र में फंसे रूसी तेल तक कुछ समय के लिए पहुँचने की सुविधा देने के लिए एक टेम्पररी 30 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर रहा है। X पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा कि इस एक्सटेंशन से और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। उन्होंने कहा, “हम इन देशों के साथ मिलकर ज़रूरत के हिसाब से खास लाइसेंस देंगे। यह जनरल लाइसेंस फिजिकल क्रूड मार्केट को स्टेबल करने में मदद करेगा और यह पक्का करेगा कि तेल सबसे ज़्यादा एनर्जी की कमी वाले देशों तक पहुंचे। यह चीन की डिस्काउंट पर तेल जमा करने की क्षमता को कम करके सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद देशों तक मौजूदा सप्लाई को रीरूट करने में भी मदद करेगा।”

16 मई को समुद्र में रूसी तेल के लिए पिछली छूट खत्म हो गई थी। मार्च में दी गई यह टेम्पररी छूट, मौजूदा पाबंदियों के बावजूद ट्रांजिट-बाउंड कार्गो को इंटरनेशनल खरीदारों तक पहुँचने की इजाज़त देकर ग्लोबल फ्यूल सप्लाई को बफर करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। 28 फरवरी को पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से यह तीसरा ऐसा एक्सटेंशन है।