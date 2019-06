ये रेस्त्रां फ्री में ग्राहकों को खिला रहा है पिज्जा, पर रखी है एक खास शर्त

कैलिफोर्निया में एक रेस्त्रा अपने ग्राहकों को मुफ्त पिज्जा दे रही है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। शर्त ये है कि खाने के दौरान ग्राहकों को अपना फोन लॉकर में बंद रखना होगा। अगर ग्राहक इस शर्त पर सहमति जताते हैं तो वे मुफ्त में पिज्जा पा सकते हैं। फ्रेस्को में एक करी पिज्जा कंपनी “Talk to Each Other Discount” चला रही है।

इस ऑफर के तहत जब कम से कम चार की संख्या में लोगों का समूह पिज्जा खाने आते हैं तो उन्हें अपने स्मॉर्टफोन को एक लॉकर में रखने का विकल्प दिया जाता है। यदि पूरा समूह खाने के दौरान फोन का इस्तेमान नहीं करते हैं तो उन्हें मुफ्त में एक पिज्जा घर ले जाने या अगली बार रेस्त्रा में आने पर मिलने का मौका मिल सकता है।

रेस्त्रा ने अपने ‘डिस्काउंट ऑफर’ को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक का इस्तेमाल किया। रेस्त्रा ने फेसबुक पर लिखा, “हमारा लक्ष्य खाने के दौरान परिवार और दोस्तों के समूह के बीच मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने और उनके बीच बातचीत को बढ़ावा देने का है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो आपको एक बड़े आकार का पिज्जा मुफ्त मिल सकता है। आप चाहें तो इस पिज्जा को जरूरतमंदों के लिए डोनेट भी कर सकते हैं। हम हर महीने डाउनटाउन फ्रेस्नो में बेघर लोगों को पिज्जा डोनेट करते हैं, इसलिए हम आपके डोनेट किए गए पिज्जा उसी में शामिल कर देंगे या फिर आप खुद भी इसे डोनेट कर सकते हैं।”

इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा लेने के लिए ग्रुप में कम से कम चार लोग होने चाहिए और सभी के पास स्मार्टफोन होना चाहिए। कैशियर सभी के फोन की नेटवर्क की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके सभी लोग ऑफर का लाभ उठाने के लिए सही से शर्ताें को पूरा कर रहे हैं। रेस्त्रा के सह मालिक वरिंदर मलही ने फॉक्स न्यूज को बताया कि वे अपने फोन के इस्तेमाल की वजह से इसके लिए प्रेरित हुए। अपने बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए महली ने घर पर फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ज्यादा जरूरी होने पर ही वे फोन का इस्तेमाल करते थे। जब उन्होंने इसका लाभ देखा तो इसे अपने रेस्त्रा में प्रयोग करने का निश्चय किया। अब तक वे इस ऑफर के तहत 40 से 50 पिज्जा मुफ्त में दे चुके हैं।

