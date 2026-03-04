यह लेख 5 मार्च 2026 को शनि और मंगल के द्विद्वादश राजयोग के बारे में है। शनि, जो कर्मफल दाता हैं, मीन राशि में हैं और मंगल कुंभ राशि में। यह योग मेष, सिंह और मीन राशि वालों के लिए लाभकारी होगा। मेष राशि वालों को करियर में लाभ, सिंह राशि वालों को अध्यात्म और धन लाभ, और मीन राशि वालों को धन लाभ मिलने की संभावना है। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है।

