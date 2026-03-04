अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी सेना के जहाज को सबमरीन से निशाना बनाने की वीडियो फुटेज जारी की है। अमेरिका के युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंद महासागर में एक अमेरिकी सबमरीन ने एक ईरानी वॉरशिप को डुबो दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी वॉरशिप को एक टॉरपीडो के जरिए डुबो दिया गया। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं।
ईरान के जहाज पर सवार 80 की मौत
अमेरिका ने ईरान के जिस वॉरशिप को निशाना बनाया, उसपर सवार 80 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। श्रीलंका के उप विदेश मंत्री ने एक स्थानीय टीवी चैनल को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह वॉरशिप पूर्वी भारत के एक पोर्ट से लौट रहा था।
यह भी पढ़ें: कौन हैं अयातुल्ला खामेनेई के वारिस मोजतबा?
मोजतबा खामेनेई, अयातुल्ला खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कहा जाता है कि वे अपने पिता के निधन के बाद उनका दफ्तर का काम देख रहे थे। उनके ईरान की आर्मी के टॉप अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।