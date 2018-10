अमेरिका में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के लोग जब सुबह सड़क पर निकले तो वह चौंक गए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के छोटे छोटे स्टैच्यू फुटपाथ पर लगाए गए थे, जिन पर लिखा था “पी ऑन मी” मतलब मुझ पर पेशाब करो। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टैच्यू को एडवरटाइजिंग प्रोफेशनल फिल गैबल द्वारा रखा गया था। गैबल ने गोथमिस्ट न्यूज वेबसाइट को बताया, यह स्टैच्यू राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्रति मेरी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। इसके जरिए मैं ट्रंप के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि वे एक राष्ट्रपति या एक इंसान के रूप में ट्रंप सख्त नफरत करते हैं।

घास के पैच पर रखे गए स्टैच्यू 1980 या 90 के दशक के ट्रम्प को दर्शाते हैं। गैबल ने कहा कि मैं युवा दिखने वाले ट्रम्प के साथ गया क्योंकि वह खुद को कैसे देखते हैं, खासकर तब जब वह गोल्डन शावर के लिए रूसी एस्कॉर्ट्स का पे कर रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने लोकल न्यूज पेपर से कहा कि उन्होंने न केवल स्टैच्यू पर ‘मुझ पर पेशाब करो’ का साइन लगाया था बल्कि स्टैच्यू पर कुछ ऐसे केमिकल भी छिड़के हैं जिनसे कुत्ते उसकी तरफ खिंचेगे और स्टैच्यू पर ही पॉटी करेंगे।

उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने जहां ये स्टैच्यू लगाए थे वो कुछ देर में ही गायब हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पड़ोस में ऐसे कई स्टैच्यू लगाए और उन्हें केबल से बांध दिया। सोशल मीडिया में आ रहे फोटोज में देखा जा सकता है कि स्टैच्यू बंधे हुए हैं। ट्रंप के स्टैच्यू की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। जबकि कई लोगों ने स्टैच्यू को काफी मजाकिया पाया, काफी लोग ट्रंप के इस तरह लगाए गए स्टैच्यू से खुश नहीं थे। आप यहां देख सकते हैं कि ट्विटर पर लोग कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

Donald Trump “Pee on Me” statue appears in Brooklyn. #ICYMI #WednesdayMorning pic.twitter.com/owQhUskr3i

#PeeOnMe Trump’s dream job.. pic.twitter.com/2Gypl8Km0D

— The end is near.. (@TrumpsLilSecret) October 9, 2018