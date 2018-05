ये कहना वाकई गलत नहीं होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट अक्सर मजाक और कई बार विवादित बयानों के कारण चर्चा में बना ही रहता है। अपने अजीबो—गरीब ट्वीट के अलावा ट्रंप के ट्विटर अकाउंट एक अन्य कारण से अपना नाम कमाया है। ट्रंप के ट्वीट में अक्सर शाब्दिक ग​लतियां पाई जाती हैं। इस कारण से अक्सर उनके ट्वीट उनके विरोधियों के द्वारा ट्रंप के खिलाफ हथियार बना लिए जाते है। ट्रंप ने हाल ही में अपने ट्वीट में ‘काउंसल’ को ‘काउंसिल’ शब्द लिखा था। ट्रंप रूस के विशेष सचिव रॉबर्ट मुलर की जांच के मामले में उन पर हमलावर हो रहे थे। ट्रंप ने एक बार फिर से अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐसी शाब्दिक गलती कर दी है कि लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। गलती का अहसास होते ही ट्रंप ने अपनी गलती सुधार ली और नया ट्वीट कर दिया। लेकिन ट्विटर यूजर्स उन्हें इस गलती पर माफ करने के लिए तैयार नहीं थे।

दरअसल ट्रंप दुनिया को यह बताना चाह रहे थे कि अमेरिका की प्रथम महिला और उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप, जिन्हें किडनी की बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, अब अपने घर यानी व्हाइट हाउस लौट आई हैं। लेकिन इस मौके पर ट्रंप ने अपनी पत्नी के नाम की स्पेलिंग ही गलत लिख दी।

ट्रंप का पहले किया हुआ ट्वीट जिसे डिलीट कर दिया गया। फोटो- Twitter/@TD Pattil ट्रंप का पहले किया हुआ ट्वीट जिसे डिलीट कर दिया गया। फोटो- Twitter/@TD Pattil

गलती के अहसास पर दोबारा किया ट्वीट:

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2018

बीते 19 मई को ट्रंप ने ट्वीट किया था,”बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी पहली महिला अपने घर व्हाइट हाउस लौट आई हैं। मेलानी अब वाकई अच्छा महसूस कर रही हैं। आप सभी की शुभकामनाओं और प्रार्थनाओं के लिए बहुत—बहुत धन्यवाद। हां, आप ठीक पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने ट्रंप को इस गलती के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और अगले ट्वीट में स्पेलिंग ठीक कर दी।

Glad to hear that Melanie is doing well. Please let us know if you hear from Melania. @realDonaldTrump pic.twitter.com/N2jVnUH5cG — TDPattillo (@TDPattillo) May 19, 2018

I’m glad your wife Melania is back home; but which Melanie from the Spice Girls is feeling and doing well? pic.twitter.com/vvp9C2TXnl — Dave Weasel (@DaveWeasel) May 19, 2018

I know she’s been away for 4 whole days, but I’m am pretty sure her name isn’t Melanie. #MelanieTrump #RoyalWedding pic.twitter.com/ZihkaHnN68 — RichardNixonZombie (@RNixonZombie) May 19, 2018

लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों ने इस पर उन्हें माफ नहीं किया। जल्दी ही, पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया जाने लगा। इस पर तुरंत ही जोक भी बनाए जाने लगे। एक यूजर ने लिखा,’सुनकर खुशी हुई कि मेलानी ठीक है। लेकिन हमें जरूर बताइएगा कि मेलेनिया ने इसे सुनकर क्या कहा?”मुझे पता है कि वह आपसे पिछले चार दिनों से दूर हैं। लेकिन मैं पुख्ता तौर पर कहा सकता हूं कि उनका नाम मेलानी नहीं है।”

