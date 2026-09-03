अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के फैन नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि प्रिंस और उनकी पत्नी ने रॉयल फैमिली को बहुत बेइज्जत किया। प्रिंस और उनकी पत्नी के अमेरिका से वापस ब्रिटेन जाने के फैसले पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह इससे खुश हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि वो अगर रॉयल फैमिली होते तो उन्हें वापस नहीं लेते। ट्रंप ने कहा कि मैं इससे खुश हूं। मैं उनका फैन नहीं था।

रॉयल फैमिली के साथ अपने रिश्तों के बारे में बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “देखिए रानी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे। सच में अच्छे, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जान पाया। किंग चार्ल्स के साथ सच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। मैं उन्हें प्रिंस चार्ल्स और किंग चार्ल्स के नाम से जानता हूं। मैं उन्हें बहुत समय से जानता हूं। वह एक बहुत अच्छे इंसान हैं।”

प्रिंस और उनकी पत्नी ने रॉयल फैमिली को बहुत बेइज्जत किया- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि उन्हें रॉयल फैमिली के साथ उनके बर्ताव का तरीका पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा, “मुझे लगा कि प्रिंस और उनकी पत्नी ने रॉयल फैमिली को बहुत बेइज्जत किया। मुझे यह पसंद नहीं आया। मुझे उनका बर्ताव पसंद नहीं आया। मुझे लगा कि वह (मार्कल) क्वीन, किंग चार्ल्स के साथ बहुत बेइज़्जती कर रही थीं। और शायद मैं अलग हूं। सच कहूँ अगर मैं रॉयल फ़ैमिली होता, तो मैं उन्हें वापस नहीं लेता।”

प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने 2018 में शादी की थी। उन्होंने अपनी रॉयल ड्यूटीज छोड़ दीं और 2020 में अमेरिका चले गए। 2022 की नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री हैरी एंड मेगन में उन्होंने कहा कि वे सुरक्षा कारणों से ब्रिटेन से दूर चले गए थे। मेगन ने कहा, “हमारी सुरक्षा हटाई जा रही थी। दुनिया में हर कोई जानता था कि हम कहां हैं।”

हैरी ने यहां तक कहा कि वे इंस्टीट्यूशनल गैसलाइटिंग के शिकार थे। हैरी ने कहा कि उनके भाई की तुलना में उनके साथ गलत बर्ताव किया गया। उन्होंने कहा, “वे मेरे भाई को बचाने के लिए झूठ बोलने में खुश थे। वे हमें बचाने के लिए कभी सच बोलने को तैयार नहीं थे।” वहीं मेगन ने आगे कहा, “मुझे भेड़ियों के सामने नहीं फेंका जा रहा था। मुझे भेड़ियों को खिलाया जा रहा था।”

हैरी ने लगाया था आरोप

हैरी ने अपनी किताब ‘स्पेयर’ में ब्रिटिश अधिकारियों की बुराई की थी। उन्होंने कहा कि शाही परिवार मेगन की मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहा था। ओपरा विनफ्रे के साथ बातचीत में मेगन ने शाही परिवार पर नस्लभेदी होने का आरोप लगाया था।

अगस्त में एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि प्रिंस ने अपनी के साथ यूनाइटेड किंगडम लौटने का फैसला किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दंपति के बच्चे 7 वर्षीय प्रिंस आर्ची और 5 वर्षीय प्रिंसेस लिलिबेट भी उनके साथ जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही ब्रिटिश स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। उनकी क्लास सितंबर में शुरू होंगी। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार लंदन के बाहर रहेगा और कोई शाही काम नहीं करेगा। इसमें आगे कहा गया है कि वे कैलिफ़ोर्निया में अपना घर और पुर्तगाल में वेकेशन प्रॉपर्टी बनाए रखेंगे।

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