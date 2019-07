अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वह ईरान या उत्तर कोरिया को लेकर नहीं बल्कि अपनी पूर्व महिला सहयोगी को चूमने को लेकर खबरों में आ गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप एक वीडियो में अपने कैंपने से जुड़ी एक महिला सहकर्मी को चूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महिला का नाम अल्वा जॉनसन है।

यह महिला अलबामा की रहने वाली है। महिला ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को लेकर चलाए जा रहे प्रचार अभियान टीम का हिस्सा थी। महिला ने फरवरी में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि ट्रंप ने उसे जबरदस्ती चूमा था। उसने यह भी आरोप लगाया था कि काम के दौरान उसे पुरुष सहयोगियों की तुलना में कम वेतन दिया गया।

हालांकि, वाइट हाउस की तरफ से इन सभी आरोपों से इनकार किया गया है। अब खबर है कि ट्रंप की लीगल टीम ने खुद एक वीडियो डालकर महिला के आरोपों की सच्चाई को सामने रखने का प्रयास किया है। इस लीगल टीम का कहना है कि राष्ट्रपति ने अल्वा जॉनसन को चूमा जरूर था लेकिन यह जबरदस्ती नहीं था।

