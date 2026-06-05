अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील पर मुहर लग जाएगी। ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बताया।

डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका ट्रेड डील जरूर करेगा। उन्होंने कहा कि उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अच्छे संबंध हैं।

गोर ने दिया था बयान

इससे पहले भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि ट्रेड डील को लेकर ज्यादातर बातचीत पूरी हो चुकी है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर 99% तक बातचीत पूरी हो चुकी है और सिर्फ एक प्रतिशत बातचीत बची हुई है। इसमें तकनीकी और कानूनी मुद्दे हैं।

ट्रंप के ताजा बयान के बाद माना जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है।