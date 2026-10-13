अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी केटी जकारिया ने मंगलवार को अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत अजीब तरह से की। चार बच्चों की परवरिश के साथ मुश्किल काम को बैलेंस करने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए वह थोड़ी देर के लिए अपने बॉस और अपने पति में कन्फ्यूज हो गईं। जकारिया को अगस्त में कैरोलिन लेविट के पद छोड़ने के बाद नियुक्त किया गया था। वह आज अपनी पहली प्रेस में रिपोर्टर्स के सामने सिर्फ़ 14 मिनट के लिए आईं और ब्रीफिंग अचानक खत्म करने से पहले तीन न्यूज आउटलेट्स के सवालों के जवाब दिए।

मीडिया आउटलेट द इंडिपेंडेंट ने बताया कि यह गड़बड़ तब हुई जब एक रिपोर्टर ने जकारिया से पूछा कि वह व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी होने की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ फैमिली लाइफ कैसे मैनेज करेंगी। लेविट ने नौकरी छोड़ने की घोषणा करते समय नौकरी की जरूरतों और अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने की अपनी इच्छा का ज़िक्र किया था।

प्रेस सचिव केटी जकारिया की फिसली जुबान

ज़कारिया ने कहा, “अपने बच्चों के साथ शाम न बिताने का विचार बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं है, इसलिए मेरे राष्ट्रपति… माफ कीजिए, मेरे पति, यहां हैं।”

इस बयान के बाद ब्रीफिंग रूम में हंसी गूंज उठी। फिर उन्होंने मजाक में कहा कि यह अच्छा है। इसके बाद उन्होंने ट्रंप और उन्हें इस रोल के लिए अपॉइंट करने के उनके फ़ैसले की तारीफ की। जकारिया ने कहा कि उनका परिवार कैलिफ़ोर्निया से वाशिंगटन, DC में शिफ्ट हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि चार बच्चों की मां को अपॉइंट करने की ट्रंप की इच्छा, परिवारों वाली कामकाजी महिलाओं के लिए उनके समर्थन को दिखाती है।

न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि जकारिया ने ब्रीफ़िंग की शुरुआत एक बयान के साथ की, जिसमें एनर्जी, टैरिफ और इमिग्रेशन पर ट्रंप की नीतियों के साथ-साथ नवंबर के मिडटर्म चुनावों से पहले उनके कैंपेन में आने के बारे में बताया गया था। उन्होंने अपने रोल को राष्ट्रपति के एजेंडा को बढ़ाने का एक मौका बताया।

जकारिया ने पत्रकारों से क्या कहा?

जकारिया ने रिपोर्टर्स से कहा, “मुझे वह करने को मिला जो मैं पहले से ही बाहर कर रही थी, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप के अमेरिकी लोगों के लिए शानदार एजेंडा को बढ़ाना, बढ़ाना और बढ़ाना। ट्रंप अपने सबसे अच्छे स्पोक्सपर्सन हैं।”

जकारिया ने अपना पहला सवाल राइट-विंग आउटलेट ब्रेइटबार्ट न्यूज से लिया, और व्हाइट हाउस ब्रीफिंग और प्रेस पूल में और आउटलेट्स लाने के लिए लेविट द्वारा शुरू किए गए बढ़े हुए मीडिया रोटेशन को बनाए रखने का वादा किया। लेकिन उनकी शुरुआत छोटी थी। उन्होंने सेशन यह कहकर खत्म किया कि वे ट्रंप से अपने सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि वह मरीन वन से व्हाइट हाउस से एक दौरे के लिए निकल रहे हैं।

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