प्रधानमंत्री नरेंद्र सोमवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे हैं। यहां वे क्वाड की मीटिंग में मंगलवार को शामिल हुए। इस बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए और उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की।

क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक समूह है, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य प्रभाव को लेकर चिंताओं के मद्देनजर 2007 में बना।

ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “वह (पीएम मोदी) बहुत टफ इंसान हैं। साथ ही उन्होंने जपानी पीएम सनाए तकाइची की भी तारीफ करते हुए कहा कि हो सकता है वे (जापानी पीएम) उनसे भी अधिक सख्त हैं। लेकिन हम भी कम नहीं हैं।”

#WATCH | Manila, Philippines | US President Donald Trump says, "…He (PM Modi) is a very tough man, just in case and she (Japanese PM Sanae Takaichi) may be even tougher. We're okay, too…"



"We have a great relationship with these people and these countries. Right from the… pic.twitter.com/e4xe9KdfKL — ANI (@ANI) November 17, 2026

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “इन लोगों और इन देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। शुरुआत से ही। मैं काफी लंबे समय से इन तीनों के साथ जुड़ा रहा हूँ, और ये सभी बहुत शानदार लोग हैं। ये मेरे दोस्त हैं। इससे काफी मदद मिलती है… वैसे, वे बहुत सख्त इंसान हैं, और हो सकता है कि वे उनसे भी ज्यादा सख्त हों। हम भी कम नहीं हैं।”

चारों देशों को बताया हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार स्तंभ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बैठक में कहा, “यह साल हमारे लिए काफी अहम रहा है। क्वाड पर फिर से काम शुरू हुआ, हमारा सहयोग बढ़ा है और हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई है। हम सभी दोस्त हैं, जिससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। ये देश दुनिया की कुछ सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम दुनिया के सबसे सफल और कुछ मायनों में सबसे शक्तिशाली देशों में से हैं। हमारे देश एक स्वतंत्र, खुले, स्थिर और अत्यंत समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार स्तंभ हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम क्षेत्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक कूटनीति के मामलों पर मिलकर काम करते हैं।”

चारों देशों के अधिकारी पहली बार यहीं मिले थे- पीएम मोदी

इधर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साझेदार देशों के प्रति खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, “मनीला और क्वाड के बीच एक पुराना और खास रिश्ता रहा है। साल 2007 में, चारों देशों के अधिकारी पहली बार यहीं मिले थे। इसके 10 साल बाद, 2017 में, इसी शहर में हमने फिर से बातचीत शुरू की थी। आज, इस ऐतिहासिक शहर में एक बार फिर क्वाड की बैठक होना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक, हमारे विदेश मंत्री 5 बार मिल चुके हैं। यह हमारी राजनीतिक इच्छाशक्ति और हमारी साझेदारी के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।”

#WATCH | Manila, Philippines: At the meeting with Quad leaders, PM Narendra Modi says, "…It gives me immense pleasure to meet you all. Manila and Quad have shared an age-old and special bond. In 2007, officials of the four countries met for the first time right here. 10 years… pic.twitter.com/WvvOu8bVhF — ANI (@ANI) November 17, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “भारत के लिए, क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। समुद्री सुरक्षा से लेकर भरोसेमंद सप्लाई चेन तक, नई तकनीकों से लेकर आपदा प्रबंधन तक, हमारी यही कोशिश रही है कि क्वाड भरोसेमंद समाधान प्रदान करे।”

पिछली बार कब हुई थी बैठक?

जानकारी दे दें कि क्वाड नेताओं की पिछली बैठक 21 सितंबर 2024 को अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन ने की थी।

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को टेक एंटरप्रेन्योर जेन्सेन हुआंग को सेमीकंडक्टर कंपनी Nvidia के CEO के तौर पर वापसी का समर्थन किया। ट्रंप ने कहा कि अगर हुआंग को कंपनी में वापस लाया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हुआंग ने पिछले हफ्ते Nvidia से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन पर कई एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों के आरोपों के बीच अपनी पत्नी लोरी हुआंग के साथ बेवफाई करने का आरोप लगा था और दबाव बढ़ रहा था। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें