अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्ति के संकेत दिए हैं। दरअसल, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी के लहजे में यह भी कहा है कि मिडिल ईस्ट के सभी देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता।

ट्रंप ने इस बयान के साथ यह बता दिया है कि वह ईरान को कभी परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल और पूरा मिडिल ईस्ट अब ईरान के खतरे और उसकी धमकियों से सुरक्षित है।

‘ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहता कोई’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में लिखा है, “कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई, जिसमें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बारे में काफी कुछ चर्चा हुई है। सबसे जरूरी बात यह है कि कतर, सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत और दूसरे देश ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहते हैं।”

‘हम युद्ध खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं’

ट्रंप ने आगे कहा है कि इस बातचीत में यही चर्चा हुई है कि ईरान पर दबाव बनाए रखा जाए, ताकि वह परमाणु हथियार न बना सके और मिडिल ईस्ट में सुरक्षा का खतरा न पैदा करे और इसीलिए जमीनी और समुद्री रास्ते से ईरान पर नेवल ब्लॉकेड रखा जाएगा। ट्रंप ने आखिर में लिखा है, “हम इस टकराव के खत्म होने की तरफ पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं।”