अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के मौजूदा राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के साथ अपने देश की लड़ाई खत्म करने के लिए काफी कुछ नहीं किया है। शनिवार को व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि मेरा सुझाव है कि उन्हें एक नया लीडर मिलना चाहिए जो डील कर सके। ट्रंप ने कहा कि किसी वजह से (जेलेंस्की) ऐसा कभी नहीं करते।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वह 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति होते, तो वह लड़ाई कभी शुरू ही नहीं होती। यूक्रेन और रूस के साथ वह लड़ाई शुरू होने का कोई कारण नहीं था। यह नाकाबिलियत की वजह से शुरू हुई थी।

जेलेंस्की ने अपने देश का 30% हिस्सा खो दिया- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की ने अपने देश का 30% हिस्सा खो दिया है और उन दोनों के बीच दस लाख से ज्यादा लोग गए हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जो कभी शुरू नहीं होनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति मिलना चाहिए।

यूक्रेन के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया इलाके में रूसी हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए। इससे एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी डीज़ल खरीदने के लिए एक डील की घोषणा की थी। यूक्रेन ने चेतावनी दी थी कि इससे यूक्रेन में मॉस्को की लड़ाई को फंड करने में मदद मिलेगी। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने शनिवार को बताया कि ज़ापोरिज्जिया में रूसी हवाई बमों के रिहायशी इमारतों पर गिरने से मारे गए लोगों में तीन बच्चे भी शामिल थे। कम से कम 18 लोग घायल हुए हैं।

शनिवार को दिन में हुए एक हमले में कीव पर मिसाइलों से भी हमला हुआ। मेयर विटाली क्लिट्स्को ने कहा कि चार लोग घायल हुए हैं। रूस और यूक्रेन एक लंबी दूरी की हवाई लड़ाई में उलझे हुए हैं, जबकि उनकी सेनाएं फ्रंट लाइन पर काफी हद तक आमने-सामने हैं। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने रूस से डीजल लेने के लिए एक डील की है। मिडटर्म चुनावों से पहले फ्यूल की कीमतें बढ़ने के बाद ये डील हुई है।

ज़ेलेंस्की ने क्या कहा?

यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को X पर लिखा, “आज रूस ने ज़ापोरिज्जिया में रिहायशी इमारतों पर पांच ग्लाइड बम गिराकर डीज़ल एक्सपोर्ट पर लगे बैन हटाने के लिए शुक्रिया अदा किया। ये हमले दिखाते हैं कि मॉस्को समझता है कि दबाव कम होने का मतलब है कि वे लड़ाई जारी रख सकते हैं, इसका मतलब है कि वे शहरों पर बम गिराते रह सकते हैं। रूस की पसंद जंग है। मॉस्को तभी रुकेगा जब उसकी लड़ने की काबिलियत कम हो जाएगी। डीजल डील से मॉस्को को संकेत हैं कि हमला जारी रखना साफ तौर पर जायज है।”

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन, रूस को मिलने वाले एक्स्ट्रा रेवेन्यू का मुकाबला करने के लिए कदम उठा रहा है। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से एयर डिफेंस को मज़बूत करने के बारे में बात की है, और आने वाले दिनों में और मिसाइल हमलों के बढ़ते खतरे की चेतावनी दी है।

यह भी पढ़ें- ‘अमेरिका से नफरत करने वाली’, नावी पिल्लई को नोबेल मिलने से तिलमिलाए ट्रंप, ICC पर भी लगाया प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वर्ष 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट नावी पिल्लई को निशाना बनाते हुए ट्रंप ने अपने पूर्व महाभियोग वकील डेविड शॉन की एक पोस्ट रीपोस्ट की। इस पोस्ट में पिल्लई को ‘अमेरिका और इजरायल से नफरत करने वाली’ बताया गया। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। पढ़ें पूरी खबर।