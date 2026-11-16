अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को टेक एंटरप्रेन्योर जेन्सेन हुआंग को सेमीकंडक्टर कंपनी Nvidia के CEO के तौर पर वापसी का समर्थन किया। ट्रंप ने कहा कि अगर हुआंग को कंपनी में वापस लाया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हुआंग ने पिछले हफ्ते Nvidia से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन पर कई एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों के आरोपों के बीच अपनी पत्नी लोरी हुआंग के साथ बेवफाई करने का आरोप लगा था और दबाव बढ़ रहा था।

चीन की यात्रा पर जाने से पहले Nvidia चीफ के तौर पर हुआंग को वापस लाने पर ट्रंप ने कहा, “मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह निश्चित रूप से कोई बुरा आइडिया नहीं है।” ट्रंप ने आगे कहा कि Nvidia के कर्मचारियों के साथ अफेयर के आरोप सामने आने के बाद हुआंग ने एक बड़ा सबक सीखा है।

हुआंग पर लगा है आरोप

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेन्सेन हुआंग का एलिस हुआंग नाम की एक महिला के साथ करीबी रिश्ता था, जिस पर चीनी स्पाई होने का शक है। हालांकि ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया कि एलिस हुआंग चीन के लिए ‘जासूसी’ कर सकती हैं। एलिस सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म, मेगास्पीड इंटरनेशनल में एक टॉप एग्जीक्यूटिव थीं, जो Nvidia के सबसे बड़े विदेशी कस्टमर्स में से एक है।

‘खूबसूरत महिला को जासूस कहते हैं’

ट्रंप ने कहा, “आमतौर पर ऐसा होता है कि देश में आने वाली कोई भी खूबसूरत महिला, जो चीन से आती है, वे कहते हैं कि वह एक जासूस है। मुझे नहीं पता कि वह जासूस थी भी या नहीं। मेरा मतलब है, मुझे सच में नहीं पता।”

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले एप्पल के पूर्व CEO टिम कुक को Nvidia का नया चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने का आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था मुझे पसंद है और मेरे पास टिम कुक का नाम है। लेकिन मैं कहूंगा कि जेन्सेन हुआंग की बहाली से, मुझे लगता है कि उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा है। ऐसा मुझे लगता है।”

ट्रंप चीन के शेनझेन में APEC समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह शी से एलिस हुआंग और क्या वह जासूस थीं, इस बारे में बात कर सकते हैं।