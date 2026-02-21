अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने ग्लोबल टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है।
ट्रंप ने लिखा, ‘मैं अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में तत्काल प्रभाव से उन देशों पर लगाए गए 10% ग्लोबल टैरिफ को बढ़ा रहा हूं, इनमें से कई देश अमेरिका को कई दशकों से लूट रहे थे… मैं इसे 15% कर रहा हूं।’ ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगले कुछ महीनों के दौरान उनकी सरकार का प्रशासन नए और कानूनी रूप से स्वीकृत टैरिफ जारी करेगा जो एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे।
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन ही ट्रंप के द्वारा कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया था। फैसले के बाद ट्रंप ने कहा था कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हैं और जजों का यह फैसला गलत है।
6-3 के बहुमत से सुनाया था फैसला
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) का इस्तेमाल करते हुए आयात टैरिफ लगाने के मामले में अपने कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया। लेकिन ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और कहा कि वह 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत 10% ग्लोबल टैरिफ के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। इससे सरकार को भुगतान संतुलन घाटे को दूर करने के लिए 150 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर आयात अधिभार (15% तक) लगाने की अनुमति मिल जाती है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त में हुआ है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है।
टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी मुखर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनके एजेंडे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
ट्रंप ने सबसे पहले अप्रैल, 2025 में ज्यादातर देशों पर पारस्परिक टैरिफ लगा दिए थे और ऐसा करने के पीछे यह कहा गया था कि अमेरिका व्यापार घाटे को कम करना चाहता है लेकिन उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।