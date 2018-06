सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात, नोर्थ कोरिया बोला- यहां तह पहुंचना आसान नहीं

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की ऐतिहासिक मुलाकात सिंगापुर में शुरू हो चुकी है। इसमें किम जोंग ने कहा है कि यहां तक आना आसान नहीं था, कई बाधाएं थीं लेकिन यहां पहुंचने के लिए हमनें उन्हें पार किया। मुलाकात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वास्तव में काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमारी चर्चा और रिश्ते शानदार होने वाले हैं। दरअसल दोनों देशों की बीच इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाना और कोरियाई प्रायद्वीप में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति और एक उत्तर कोरियाई नेता के बीच हो रही यह पहली शिखर वार्ता ट्रंप और किम के बीच कभी बेहद तल्ख रहे रिश्तों को भी बदलने वाली साबित होगी। वार्ता की पूर्व संध्या पर अमेरिका ने ‘‘पूर्ण, सत्यापित और अपरिवर्तनीय’’ परमाणु निरस्त्रीकरण के बदले उत्तर कोरिया को ‘विशिष्ट’ सुरक्षा गारंटी की पेशकश की थी।

वहीं व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप और किम के बीच पहले अकेले बैठक होगी जिसमें सिर्फ अनुवादक मौजूद रहेंगे। अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया है कि उसे कोरियाई प्रायद्वीप में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक संवाद समिति ने रविवार को कहा था कि किम वार्ता के दौरान ‘‘परमाणु निरस्त्रीकरण’’ और ‘‘स्थायी शांति’’ के लिए बातचीत को तैयार हैं। ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि किम के पास इतिहास रचने का ‘‘एक मौका’’ है। सिंगापुर में ऐतिहासिक शिखर वार्ता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन से मुलाकात की।

गौरतलब है कि इससे पहले दोनों नेताओं ने इस ऐतिहासिक मुलाकात से अच्छे नतीजे निकलने की उम्मीद जताई थी। वार्ता का उद्देश्य परमाणु हथियार को लेकर ट्रंप और किम के बीच चल रही तनातनी का समाधान निकालने की कोशिश होगी। इसे लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से कठोर बयानों का सिलसिला चला था। ऐसे में उम्मीद है कि वार्ता से इस समस्या का कुछ हल निकले। फिलहाल, सिंगापुर के कैपेला होटल में दोनों नेताओं के बीच बैठक जारी है। इससे पहले ट्रंप ने किम से मिलकर हाथ मिलाया और फिर दोनों साथ में होटल गए।

