अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी (पत्नी) मेलानिया ट्रंप में COVID-19 की पुष्टि हुई है। दरअसल, अपनी एक करीबी सहयोगी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना और पत्नी का कोविड-19 टेस्ट कराया था।

उन्होंने इस बाबत ट्वीट किया, “आज रात मेलानिया और मैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम जल्द ही अपना क्वारंटीन प्रक्रिया शुरू कर रिकवर करेंगे। हम इससे साथ उबरेंगे!”

इससे पहले, ट्रंप ने गुरुवार रात एक ट्वीट किया था। बताया था कि उनकी करीब सहयोगी होम हिक्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद उन्होंने (ट्रम्प) खुद को आइसोलेट कर लिया है।

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020