ईरान के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने बुधवार को ऐलान किया कि नौसेना सचिव जॉन फेलन को उनके पद से हटाया जा रहा है। ईरान संकट शुरू होने के बाद से यह नेतृत्व में दूसरा बड़ा परिवर्तन है।

The Independent से बात करते हुए एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव इस बात पर सहमत थे कि नौसेना को नए नेतृत्व की जरूरत है। इससे पहले बुधवार को रक्षा विभाग के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया था कि जॉन फेलन तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी नौसेना में उनके योगदान के लिए देश उनका आभार व्यक्त करता है और भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है।

रक्षा सचिव हेगसेथ का कड़ा रुख

जब से रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने जिम्मेदारी संभाली है, कई शीर्ष जनरल, एडमिरल और रक्षा नेताओं को बर्खास्त किया जा चुका है। सबसे पहले नौसेना की शीर्ष अधिकारी एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी और वायुसेना के दूसरे सबसे बड़े नेता जनरल जिम स्लाइफ सहित कई अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था।

ईरान के साथ बढ़ा सीजफायर

अब जॉन फेलन को उस समय बर्खास्त किया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर बढ़ाने का ऐलान किया है। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है ताकि एक साझा प्रस्ताव अमेरिका के सामने पेश किया जा सके।

अमेरिकी नाकेबंदी पर यूएस सेंट्रल कमांड

यूएस सेंट्रल कमांड ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अहम जानकारी साझा की है। जोर देकर बोला गया है कि अमेरिकी नाकेबंदी से बच कोई भी जहाज आगे नहीं बढ़ पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स में M/V Hero II, M/V Hedy और M/V Dorena का जो उल्लेख किया गया है, वो पूरी तरह गलत है। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक Hero II और Hedy उन जहाजों के समूह का हिस्सा नहीं है जिन्होंने कथित तौर पर लाखों बैरल तेल बाजार तक पहुंचाने का काम किया था।

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