अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से बड़ा अटैक किया है। अमेरिकी सेना ने शनिवार को ईरान के तीन कच्चे तेल ले जाने वाले जहाजों पर हमला किया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने साफ कहा कि अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करेगा, तो हम उनके तेल टैंकरों को पूरी तरह से बर्बाद यानी तबाह कर देंगे।

यूएस की ओर से यह सैन्य कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की गई है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इलाके में गश्त कर रहे अमेरिका के दो युद्धपोतों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। हालांकि, अमेरिका ने ईरानी हमलों को नाकाम करने का दावा किया। बाद में अमेरिकी सेना ने ईरान के इस हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है।

रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, “बात बिल्कुल साफ है। अगर ईरान अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है, तो हम उसके तेल टैंकरों को तबाह कर देंगे और डुबो देंगे। उन्हें बस इतना करना है कि वे अमेरिकी नौसेना पर हमला न करें।”

It’s simple: if Iran shoots at U.S. ships, we will destroy (and sink) their oil tankers. All they have to do is not shoot at @USNavy.



Iran’s oil tanker fleet is defenseless — Iran has no navy or air force. Our planes, ships & subs can strike them all, in @CENTCOM & @USPACOM. https://t.co/lr5TaxloBw — Pete Hegseth (@PeteHegseth) September 5, 2026

उन्होंने आगे कहा, “ईरान का तेल टैंकर बेड़ा पूरी तरह असुरक्षित है। ईरान के पास न तो नौसेना है और न ही वायुसेना। हमारे विमान, युद्धपोत और पनडुब्बियां CENTCOM और USPACOM के इलाकों में उसके सभी तेल टैंकरों पर हमला कर सकती हैं।”

एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि विमानवाहक पोत और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक ने ईरान के कई अकारण हमलों को सफलतापूर्वक टाल दिया।

ईरान के हमलों के प्रयास के बाद अमेरिकी सेना ने खारग द्वीप के तट और जास्क के पास स्थित आईआरजीसी के दो कच्चे तेल के टैंकरों, एम/टी डाउनी और एम/टी स्टार्क 1 को नष्ट कर दिया। ओमान की खाड़ी में एक और टैंकर, जिसमें तेल भरा नहीं था। उसको भी निष्क्रिय कर दिया गया। सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों के दौरान कोई भी अमेरिकी कर्मी घायल नहीं हुआ।

ये तीनों टैंकर अरबों डॉलर के गुप्त नेटवर्क का हिस्सा थे जो आईआरजीसी और उसके सहयोगियों को वित्त पोषित करता है। सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अमेरिकी सेना आत्मरक्षा करने में संकोच नहीं करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो वह ईरान के “खुले” तेल बेड़े को नष्ट कर सकती है।

डमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि IRGC के लिए संदेश बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अगर आप हमारे दो जहाजों पर गोली चलाते हैं, तो हम आप पर उससे भी बड़ी आर्थिक कीमत थोपेंगे। आपके तीन जहाजों को निशाना बनाकर। हम अमेरिकी बलों की रक्षा करने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे और जरूरत पड़ने पर ईरान के सीमित और असुरक्षित तेल बेड़े को तबाह कर देंगे।

आज सुबह ईरान ने फारस की खाड़ी में खारग द्वीप के पास एक ईरानी टैंकर पर हमला करने का आरोप अमेरिका पर लगाया है, यह जानकारी अर्ध-सरकारी ईरानी समाचार एजेंसी तसनीम ने दी है। तसनीम ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि कोई हताहत नहीं हुआ और टैंकर के चालक दल को सुरक्षित निकाला जा रहा था।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 31 अगस्त को एक संक्षिप्त सोशल मीडिया पोस्ट में एआई द्वारा निर्मित वीडियो के साथ कहा कि खार्ग द्वीप को “पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है”। ईरान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और खार्ग द्वीप पर बहुत अधिक निर्भर है, जो अमेरिका-ईरान युद्ध के शुरू होने से पहले इसके कच्चे तेल के निर्यात के 90 प्रतिशत के लिए पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता था।

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