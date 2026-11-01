US Midterm Elections: भारत के वित्तीय बाजारों को अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद भी बढ़े हुए कच्चे तेल के दामों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसको लेकर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के फैसलों पर डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित जीत का भी कोई खास असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि नवंबर के चुनावों के बाद ईरान संघर्ष के दोबारा बढ़ने से तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिससे भारत के भुगतान संतुलन (BOP), विदेशी मुद्रा बाजार और शेयर बाजार पर दबाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है, “हमारा मानना है कि मध्यावधि चुनावों के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना नहीं है।” एमके ने आगे कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान पर नए हमले की संभावना से कच्चे तेल के दामों में अचानक भारी उछाल आ सकता है।

कच्चे तेल के मुख्य कारक

ब्रोकरेज के अनुसार, इन चुनावों के भारत पर प्रभाव सीधे तौर पर बाजार से जुड़े होने की बजाय अधिक भू-राजनीतिक होने की संभावना है। घरेलू बाजारों के लिए डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, वैश्विक जोखिम लेने की क्षमता और कच्चा तेल ही मुख्य कारक बने रहेंगे। राजनीतिक मोर्चे पर एमके का अनुमान है कि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं, जबकि सीनेट में बहुमत हासिल करने की उनकी संभावनाएं भी बेहतर हुई हैं।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि डेमोक्रेट्स के दोनों सदनों को जीतने की 60 प्रतिशत संभावना है, जबकि डेमोक्रेट्स के हाउस पर नियंत्रण रखने और रिपब्लिकन्स के सीनेट अपने पास रखने की 30 प्रतिशत संभावना है। वहीं, रिपब्लिकन्स द्वारा दोनों सदनों पर नियंत्रण बनाए रखने की 10 प्रतिशत संभावना जताई गई है।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस ट्रंप की टैरिफ और आव्रजन नीतियों की जांच बढ़ा सकती है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि टैरिफ “काफी हद तक प्रभावित नहीं” होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के पास व्यापार और विदेश नीति पर काफी कार्यकारी अधिकार सुरक्षित हैं।

अमेरिकी शेयरों और भारतीय बाजार का हाल

एमके ने इस बात को लेकर भी आगाह किया है कि यह मान लेना सही नहीं होगा कि राजनीतिक गतिरोध से अमेरिकी शेयरों में अपने आप लगातार तेजी आएगी। हालांकि ऐतिहासिक रूप से मध्यावधि चुनावों के बाद के 60 कारोबारी दिनों में एसएंडपी 500 में लगभग 6 प्रतिशत की बढ़त देखी गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां उतनी अनुकूल नहीं हैं।

इस समय शेयर बाजार छह महीनों में पहले ही लगभग 12 प्रतिशत ऊपर हैं, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड अधिक है और ब्रेंट क्रूड में करीब 61 प्रतिशत की तेजी आ चुकी है। भारत के लिए ब्रोकरेज का कहना है कि डॉलर, अमेरिकी यील्ड और कच्चे तेल में गिरावट घरेलू परिसंपत्तियों को समर्थन देगी। हालांकि, उसने चेतावनी दी है कि “शांति का लाभांश तुरंत मिलने वाला नहीं है”, जिसका मतलब है कि भारतीय बाजारों में चुनाव के बाद का कोई भी आशावाद थोड़े समय के लिए ही टिक सकता है।

ब्रोकरेज ने यह भी जोड़ा कि व्यापक संबंधों के लिए दोनों दलों के द्विदलीय समर्थन को देखते हुए रक्षा, प्रौद्योगिकी और चीन से संबंधित मामलों में भारत-अमेरिका के बीच घनिष्ठ रणनीतिक सहयोग मजबूत बना रहेगा।

चेन्नई में जन्मीं प्रमिला जयपाल आज अमेरिकी राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भारत से अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता के दम पर अमेरिकी संसद तक का सफर तय किया। वह इमिग्रेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही हैं। पढ़िए पूरी खबर…