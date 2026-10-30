अमेरिकी मिडटर्म चुनाव में चार दिन बाकी हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। डेमोक्रेट्स सर्वे में आगे चल रहे हैं। वहीं एक कानूनी झगड़े की वजह से अलास्का के नतीजे में देरी हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन से कैंपेन करने लिए वीकेंड की दो रैलियां भी कैंसिल कर दी हैं। RealClearPolling के मुताबिक, डेमोक्रेट्स को 51.4 फीसदी जबकि रिपब्लिकन्स को 43.2 फीसदी वोट मिलता दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच का फासला 8.2 फीसदी का है।

US में लॉ और पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर और मार्क्वेट लॉ स्कूल पोल के डायरेक्टर चार्ल्स फ्रैंकलिन ने कहा कि ट्रंप की घटती अप्रूवल रेटिंग और आर्थिक चिंताएं रिपब्लिकन्स को परेशान कर रही हैं।

क्या कहते हैं सर्वे?

विस्कॉन्सिन में 14 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक किए गए और 28 अक्टूबर को जारी किए गए मार्क्वेट लॉ स्कूल के लेटेस्ट सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 37 परसेंट और डिसअप्रूवल 61 फीसदी बताई गई। सिर्फ 16 फीसदी जवाब देने वालों ने कहा कि वे एक साल पहले की तुलना में आर्थिक तौर पर बेहतर हैं, जबकि 42 फीसदी ने कहा कि वे बदतर हालत में हैं। वहीं 42 फीसदी अन्य लोगों ने कहा कि हालात लगभग वैसे ही हैं।

फ्रैंकलिन ने अल जज़ीरा को बताया, “डेमोक्रेट्स ज़्यादा जोश में हैं और उन्हें पक्का यकीन है कि वे वोट देंगे। इससे डेमोक्रेट्स को एक अहम बढ़त मिल रही है, और यह मौजूदा राष्ट्रीय हालात में रिपब्लिकन की निराशा को दिखाता है।”

एरिज़ोना में जहां वोटर्स के रहने का खर्च बढ़ रहा है, एक रिटायर्ड व्यक्ति ने अल जज़ीरा को बताया कि किराने के सामान की कीमत एक बड़ी चिंता बन गई है। वोटर ने कहा, “हम रिटायर्ड हैं, और हर बार जब हम किराने की दुकान पर जाते हैं, तो मुझे हैरानी होती है कि आखिर हो क्या रहा है।”

CNN सर्वे क्या कहता है?

गुरुवार को जारी CNN सर्वे के मुताबिक टेक्सास में डेमोक्रेट जेम्स टैलारिको को 49 फीसदी वोट मिल रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन केन पैक्सटन को 43 फीसदी मिल रहा है। मिशिगन में पोलस्टर ने डेमोक्रेट अब्दुल अल-सईद को 49 फीसदी जबकि रिपब्लिकन माइक रोजर्स को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना जताई है। लेकिन फ्रैंकलिन ने चेतावनी दी, “पोल नतीजों का सही अंदाज़ा नहीं लगाते। हम देख सकते हैं कि ये करीबी मुकाबले किसी भी तरफ जा सकते हैं, या तो पोलिंग की गलतियों की वजह से या वोटरों के एक या दूसरी तरफ थोड़ा और आगे बढ़ने की वजह से।”

हालांकि, अलास्का में एक मुश्किल भी है। एक कानूनी झगड़ा जिससे सीनेट की दौड़ के नतीजे में देरी हो सकती है। 3 नवंबर को वोटिंग बंद होने के बाद अलास्का की सीट के लिए लड़ाई कोर्ट में जारी रह सकती है। झगड़ा डैन सुलिवन नाम के दो उम्मीदवारों पर है। मौजूदा रिपब्लिकन सीनेटर और उसी नाम का एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, जो रिपब्लिकन के तौर पर रजिस्टर्ड भी है। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर वोटरों को कन्फ्यूज करने और रिपब्लिकन सीनेटर से सपोर्ट छीनने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार को भर्ती करने का आरोप लगाया है।

ट्रंप ने कहा, “यह एक चुनावी फ्रॉड है। यह पूरी तरह से इलेक्शन फ्रॉड है।” जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस विवाद पर लीगल एक्शन लिया है, जबकि डेमोक्रेट मैरी पेल्टोला ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि यह उस मुद्दे से एक और ध्यान भटकाने वाला कदम है जिसके बारे में अलास्का के लोग बात करना चाहते हैं, जो है अफोर्डेबिलिटी।”

अल जज़ीरा के US रिपोर्टर एलन फिशर ने कहा कि अगर सीनेट का कंट्रोल नतीजे पर निर्भर करता है तो इस विवाद के नतीजे अलास्का से बाहर भी हो सकते हैं। फिशर ने कहा, “अगर यह सीनेट की लड़ाई में अहम सीट बन जाती है, तो हमें शायद 3 नवंबर के बाद कई दिनों, शायद हफ्तों तक यह पता न चले कि वहां किसका कंट्रोल है।”

ग्राहम के लिए ट्रंप ने किया प्रचार

ट्रंप रिपब्लिकन सीनेटर डार्लिन ग्राहम (जो दिवंगत लिंडसे ग्राहम की बहन हैं) के लिए कैंपेन करने साउथ कैरोलिना गए थे, जो एक करीबी मुकाबले में एनी एंड्रयूज के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं।

रॉक हिल में ट्रंप ने वोटरों को वोट डालने के लिए हिम्मत दी और अपने सपोर्टर्स को चेतावनी दी कि वे इलेक्शन के नतीजे को हल्के में न लें। ग्राहम के बारे में ट्रंप ने कहा कि वह आगे चल रही थीं लेकिन उन्हें अभी भी वहां कैंपेन करना था। ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स से सीधे बात की और भीड़ से कहा कि वे ऐसा दिखाएं जैसे वे बैलेट पर हैं।

वेंस भी कर रहे प्रचार

टेक्सास में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रिपब्लिकन सीनेट कैंडिडेट केन पैक्सटन के साथ डलास के पास वेदरफोर्ड में एक रैली में हिस्सा लिया, जहां रिपब्लिकन ने समर्थकों से वोट देने की अपील की। वेंस ने समर्थकों से कहा, “टेक्सास सरेंडर नहीं कर रहा है। टेक्सास कैलिफ़ोर्निया नहीं बन रहा है। यह टेक्सास ही रहेगा, है ना?”

बराक ओबामा कर रहे डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार

डेमोक्रेट्स नेता भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जॉर्जिया में सीनेटर जॉन ओसॉफ का समर्थन करते हुए एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ट्रंप के इकॉनमी मैनेजमेंट और ईरान के साथ युद्ध के उनके तरीके की आलोचना की।

जब अल जज़ीरा ने ओबामा के दौरे के बारे में पूछा, तो ओसॉफ के रिपब्लिकन विरोधी, माइक कॉलिन्स ने कहा कि यह जॉन ओसॉफ की हताशा दिखाता है क्योंकि उन्हें पता है कि वे हार रहे हैं। कोलिन्स ने कहा, “अगर वह इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे होते, तो वह किसी को नहीं लाते।”

कमला हैरिस ने ट्रंप पर साधा निशाना

डेमोक्रेट्स ने गुरुवार को टेक्सास और जॉर्जिया में भी कैंपेन किया। डलास में, सीनेट कैंडिडेट जेम्स टैलारिको ने अपने आखिरी कैंपेन टूर के हिस्से के तौर पर एक रैली की, जबकि पूर्व उप राष्ट्रपति कमला हैरिस क्लार्क अटलांटा यूनिवर्सिटी में ओसॉफ के साथ शामिल हुईं और युवाओं से वोट देने की अपील की। हैरिस ने जॉर्जिया के मैकॉन में भी कैंपेन किया, जहां उन्होंने बढ़ते रहने के खर्च को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की।

ट्रंप ने कैंसिल की दो रैलियां

ट्रंप ने मंगलवार के चुनावों से पहले आखिरी दिनों में कैनसस और आयोवा में वीकेंड में होने वाले अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए हैं उनकी जगह लगभग 20 राज्यों में टेलीफोन रैलियां की हैं। ट्रंप शनिवार को सलीना, कैंसस और रविवार को डब्यूक, आयोवा में आने वाले थे। रिपब्लिकन नेशनल कमेटी के चेयरमैन जो ग्रुटर्स ने कहा कि इस बदलाव से ट्रंप ज़्यादा वोटरों तक पहुंच पाएंगे, जितना वे खुद आकर नहीं पहुंच पाते।

ग्रुटर्स ने कहा, “देश भर के वोटर चुनाव के दिन से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप से सुनना चाहते हैं और यह 72 घंटे की दौड़ आखिरी दिनों में एक बड़ा बढ़ावा देगी।” गुरुवार को ट्रंप ने कैंसस जाने की ज़रूरत पर सवाल उठाया, जहां रिपब्लिकन सीनेटर रोजर मार्शल का मुकाबला डेमोक्रेट एडम हैमिल्टन से है। ट्रंप ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि मुझे कैंसस जाना है।”

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चेन्नई में जन्मीं प्रमिला जयपाल आज अमेरिकी राजनीति में एक जाना-पहचाना नाम हैं। भारत से अमेरिका पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मेहनत और राजनीतिक सक्रियता के दम पर अमेरिकी संसद तक का सफर तय किया। वह इमिग्रेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, महिलाओं के अधिकारों और आर्थिक समानता जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाती रही हैं। पढ़ें पूरी खबर