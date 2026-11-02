अमेरिका में मिडटर्म चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 3 नवंबर को होने वाले इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि इनके नतीजे तय करेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बचे हुए कार्यकाल में कितनी आसानी से सरकार चला पाएंगे।

इस बार चुनावी मुकाबले का नक्शा 2024 के राष्ट्रपति चुनाव से काफी अलग नजर आ रहा है। उस समय पेंसिल्वेनिया, एरिजोना और जॉर्जिया जैसे राज्यों पर सबसे ज्यादा चर्चा थी, लेकिन अब मेन और मिशिगन जैसे राज्य राजनीतिक रूप से अहम हो गए हैं।

दरअसल, अमेरिका में स्विंग स्टेट्स यानी ऐसे राज्य जहां किसी एक राजनीतिक पार्टी की जीत पक्की नहीं मानी जाती, चुनाव के हिसाब से अपनी अहमियत बदलते रहते हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन में जीत हासिल की थी, जबकि मेन में डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को समर्थन मिला था।

इसके बावजूद इस बार मेन में रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स अपनी सीट बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं, वहीं मिशिगन में सीनेट, गवर्नर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

क्या होते हैं स्विंग स्टेट्स?

स्विंग स्टेट्स को बैटलग्राउंड स्टेट्स भी कहा जाता है। ये ऐसे राज्य होते हैं, जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच मुकाबला काफी करीबी रहता है। किसी एक पार्टी को इन राज्यों में अपनी जीत का भरोसा नहीं होता। यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान दोनों पार्टियां इन राज्यों में प्रचार और चुनावी रणनीति पर खास ध्यान देती हैं।

अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के वोटों से नहीं होता, बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। इसमें कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने होते हैं।

हर राज्य को उसकी आबादी और कांग्रेस में प्रतिनिधित्व के आधार पर इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। ज्यादातर राज्यों में जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है, उसे उस राज्य के सभी इलेक्टोरल वोट मिल जाते हैं। ऐसे में जिन राज्यों में दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला बेहद करीबी होता है, वहां के नतीजे राष्ट्रपति चुनाव की दिशा बदल सकते हैं।

उदाहरण के तौर पर टेक्सास लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। वहीं एरिजोना और जॉर्जिया जैसे राज्यों में पिछले कुछ चुनावों में मतदाताओं का रुझान बदलता रहा है। एरिजोना और जॉर्जिया ने 2016 में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, 2020 में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन और 2024 में फिर ट्रंप का समर्थन किया था। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन प्रमुख स्विंग स्टेट्स माने गए थे।

मिडटर्म चुनाव में क्यों बदल जाता है स्विंग स्टेट्स का गणित?

मिडटर्म चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि दोनों में अलग-अलग पदों के लिए मतदान होता है। राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज की भूमिका होती है, लेकिन मिडटर्म चुनाव में ऐसा नहीं होता। ये चुनाव राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच में होते हैं।

इस बार अमेरिकी मतदाता हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों, सीनेट की 35 सीटों और 36 राज्यों में गवर्नर पद के लिए मतदान करेंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्यों का चुनाव हर दो साल में होता है, जबकि सीनेटर का कार्यकाल छह साल का होता है। इसलिए हर दो साल में सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों पर चुनाव होते हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रपति चुनाव में किसी राज्य का जिस पार्टी को समर्थन मिला हो, जरूरी नहीं कि उसी पार्टी के उम्मीदवार को सीनेट या गवर्नर चुनाव में भी जीत मिले। मतदाता अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवारों को चुन सकते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जिन राज्यों को स्विंग स्टेट माना जाता है, मिडटर्म चुनाव में उनकी जगह दूसरे राज्य भी अहम हो जाते हैं।

सीनेट पर कब्जे के लिए किन राज्यों में मुकाबला?

अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीटें हैं। फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी के पास 53 सीटें हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 45 सीटें हैं। इसके अलावा दो निर्दलीय सीनेटर भी डेमोक्रेट्स का समर्थन करते हैं। ऐसे में सीनेट में बहुमत हासिल करने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को कम से कम चार सीटों का फायदा हासिल करना होगा।

कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट की 20 अक्टूबर की रेटिंग के मुताबिक, मेन, मिशिगन, टेक्सास, ओहायो, आयोवा, अलास्का और कंसास की सात सीनेट सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी है। इनमें से छह सीटों पर फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी का कब्जा है, जबकि मिशिगन की सीट डेमोक्रेट्स के पास है।

मेन में रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में इस राज्य ने कमला हैरिस का समर्थन किया था। वहीं मिशिगन में गैरी पीटर्स की खाली हुई सीनेट सीट के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद और रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स के बीच मुकाबला है।

26 और 27 अक्टूबर को हुए CBS डेट्रॉयट के सर्वे में अल-सैयद को 51 फीसदी और रोजर्स को 44 फीसदी समर्थन मिलने की बात सामने आई थी। टेक्सास, आयोवा और कंसास जैसे राज्यों में भी करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है। इन तीनों राज्यों ने पिछले तीन राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन किया है। ऐसे में डेमोक्रेट्स के लिए सीनेट में बहुमत हासिल करना आसान नहीं होगा।

मिशिगन से अमेरिकी सीनेट उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद 22 अक्टूबर 2025 को मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मतदाताओं से मुलाकात करते हुए।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव में भी कई सीटों पर कड़ी टक्कर

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटों पर हर दो साल में चुनाव होते हैं। इन चुनावों की खास बात यह है कि मतदान पूरे राज्य के आधार पर नहीं, बल्कि अलग-अलग कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में होता है।

इसका मतलब है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक पार्टी को भारी समर्थन मिलने के बावजूद वहां की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटों पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जीत सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पेंसिल्वेनिया के 10वें डिस्ट्रिक्ट में रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी अपनी सीट बचाने के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जेनेल स्टेलसन के खिलाफ मैदान में हैं।

वहीं कैलिफोर्निया के 22वें डिस्ट्रिक्ट में रिपब्लिकन सांसद डेविड वालाडाओ का मुकाबला डेमोक्रेटिक उम्मीदवार रैंडी विलगास से है। इलेक्शन एनालिस्ट्स के मुताबिक, इन दोनों सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। कुक पॉलिटिकल रिपोर्ट की अक्टूबर के आखिरी सप्ताह की रेटिंग में रिपब्लिकन पार्टी के उन क्षेत्रों में भी कड़ी टक्कर दिखाई गई है, जिन्हें पहले सुरक्षित माना जा रहा था।

गवर्नर चुनाव क्यों हैं अहम?

मिडटर्म चुनाव में सिर्फ सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सीटें ही महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि गवर्नर पद के चुनाव भी काफी मायने रखते हैं। गवर्नर किसी राज्य की सरकार चलाते हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं समेत कई अहम नीतियों से जुड़े फैसलों में उनकी भूमिका होती है। इसके अलावा, कुछ राज्यों में चुनावी कानूनों के आधार पर उन्हें चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने में भी भूमिका मिल सकती है।

मिशिगन में डेमोक्रेटिक पार्टी की जोसलिन बेन्सन और रिपब्लिकन सांसद जॉन जेम्स के बीच गवर्नर पद के लिए मुकाबला है। बेन्सन मौजूदा गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर की जगह लेने की दौड़ में हैं, जो लगातार एक और कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकतीं। जॉर्जिया और नेवादा में भी गवर्नर पद के लिए कड़े मुकाबले की संभावना है।

ट्रंप के लिए क्यों अहम हैं मिडटर्म चुनाव?

अमेरिका में फिलहाल रिपब्लिकन पार्टी का सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों पर कंट्रोल है। हालांकि, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पार्टी का बहुमत काफी कम है। किसी भी कानून को राष्ट्रपति के पास भेजने से पहले कांग्रेस के दोनों सदनों यानी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी मिलना जरूरी है।

ऐसे में अगर मिडटर्म चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिलती है और वह किसी एक सदन पर कंट्रोल हासिल कर लेती है, तो ट्रंप प्रशासन के लिए अपने एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी अगर दोनों सदनों में अपना बहुमत बनाए रखने में कामयाब रहती है, तो राष्ट्रपति ट्रंप को अपने फैसलों और नीतियों को लागू करने में आसानी होगी।

इन चुनावों के नतीजे यह भी बताएंगे कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के बीच अमेरिकी मतदाता उनकी सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। हालांकि, चुनावी नतीजों पर राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं और उम्मीदवारों की लोकप्रियता का भी असर पड़ सकता है।

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