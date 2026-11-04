अमेरिकी मिडटर्म चुनावों में डेमोक्रेट्स की ऐतिहासिक जीत हुई और उन्हें दोनों सदनों में बहुमत मिल गया। नतीजों के बाद अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस ने रिपब्लिकन पार्टी की चुनावी हार के लिए ईरान के साथ युद्ध और इजरायल के साथ रिश्ते को ज़िम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने वाले कई वोटर्स ने प्रशासन की नीतियों के विरोध में पाला बदल लिया।

X पर एक लंबे पोस्ट में जेडी वेंस ने कहा कि रिपब्लिकन को मुख्य रूप से केवल इसलिए नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनके समर्थक पोलिंग स्टेशन से दूर रहे। उन्होंने कहा कि 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ट्रंप-वेंस के लिए वोट देने वाले बहुत से लोग 3 नवंबर के मिडटर्म में पार्टी के खिलाफ हो गए। पोलिंग की ओर इशारा करते हुए जेडी वेंस ने वोटर्स के गुस्से के पीछे चार बड़े कारण बताए।

चुनाव में हार के पीछे 4 कारण जो वेंस ने बताए हैं…

युद्ध

बढ़ती रहने की लागत

ट्रंप प्रशासन के अपने ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा के प्रति कमिटमेंट पर चिंता

इजरायल के साथ अमेरिका के रिश्ते से नाखुशी

वेंस को डेटा एनालिस्ट ने क्या कहा?

वेंस ने लिखा कि हम युद्ध के कारण हारे। पार्टी की चुनावी हार के बारे में बताते हुए वेंस ने कहा कि रिपब्लिकन डेटा एनालिस्ट ने वोटर्स की बनावट की स्टडी करने में काफी समय बिताया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि वोटर्स 2024 में ट्रंप को सपोर्ट करने वालों जैसे हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि पोल्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का अनुमान लगाने के बावजूद अंदरूनी असेसमेंट से शुरू में लगा कि रिपब्लिकन सपोर्टर्स पार्टी को मुकाबले में बनाए रखने के लिए काफी संख्या में वोट डाल रहे हैं। हालांकि वेंस से एक डेटा एनालिस्ट ने कहा कि ज़्यादा वोटिंग का मतलब जरूरी नहीं कि रिपब्लिकन कैंडिडेट्स को वोट मिले।

वेंस ने याद किया कि उन्होंने एनालिस्ट से पूछा था कि क्या नंबर्स से पता चलता है कि रिपब्लिकन चुनाव की रात कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। इसका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा, “हम पोल्स के अंदाज़े से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन डेटा हमें बता रहा है कि ट्रंप/वेंस 2024 के बहुत से वोटर्स नाराज़ हैं और दूसरे लोगों को वोट देने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे वोटर्स वोट डाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वे हमें वोट न दें। असेसमेंट सही साबित हुआ था।”

वेंस ने फ्लोरिडा का दिया उदाहरण

जेडी वेंस ने फ्लोरिडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के वोटर डेमोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले रिपब्लिकन के 9 फीसदी पॉइंट ज़्यादा थे, जो 2024 में रिपब्लिकन को मिले फ़ायदे से थोड़ा ही कम था। उनके मुताबिक इससे पता चलता है कि पार्टी की मुख्य समस्या सिर्फ़ सपोर्टर को वोट दिलाने की नहीं थी। उन्होंने कहा, “मुख्य समस्या यह है कि 2024 में ट्रंप/वेंस को वोट देने वाले कई लोगों ने 2026 में डेमोक्रेट को वोट दिया है।”

जेडी वेंस ने कहा कि पोल करने वालों से बातचीत से यह साफ़ हो गया था कि रिपब्लिकन वोटर ने पार्टी क्यों छोड़ी। एक पोल करने वाले (जिसे जेडी वेंस ने अपने जानने वाले सबसे स्मार्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट में से एक बताया) ने अनुमान लगाया था कि रिपब्लिकन जेनेरिक बैलेट में 13 फीसदी पॉइंट से हार जाएंगे। जेनेरिक बैलेट वोटर की पसंद को मापता है कि वे किस पार्टी से कांग्रेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, न कि उनसे अलग-अलग उम्मीदवारों में से चुनने के लिए कहता है।

जेडी वेंस के मुताबिक पोल करने वाले ने खास तौर पर उन वोटर की जांच की थी जिन्होंने 2024 में ट्रंप का समर्थन किया था, लेकिन मिडटर्म में डेमोक्रेटिक को वोट देने की योजना बना रहे थे। जब पूछा गया कि नाराज वोटरों को फिर से रिपब्लिकन कैंप में कैसे लाया जा सकता है तो 4 कारण गिनाए।

क्या है चार कारण?

युद्ध का अंत

रहने के खर्च और महंगाई पर ज़्यादा ध्यान देना

‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेंडा के लिए नया कमिटमेंट

इजरायल के साथ अमेरिका के रिश्ते में बदलाव

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अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी ने दोनों सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेट को बहुमत मिलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। इस मिडटर्म चुनाव में कई अमेरिकी उम्मीदवारों अपनी जीत के साथ इतिहास रच दिया है। इन सभी उम्मीदवारों ने ‘अमेरिकी इतिहास में पहली बार’ का रिकॉर्ड बनाया है। पढ़ें पूरी खबर