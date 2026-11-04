अमेरिका में मंगलवार, 3 नवंबर को मिडटर्म चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। भारतीय समय के मुताबिक, वोटिंग बुधवार, 4 नवंबर की सुबह तक जारी रहेगी। सबसे पहले कुछ मतदान केंद्र सुबह 4:30 बजे बंद हुए, जबकि आखिरी केंद्रों पर मतदान सुबह 11:30 बजे तक चलेगा। इसके बाद अलग-अलग राज्यों से नतीजे आने शुरू होंगे। हालांकि, सभी सीटों के नतीजे एक ही दिन आ जाएं, यह जरूरी नहीं है।

अमेरिका में चुनाव के दौरान हर राज्य में मतदान और मतगणना के नियम एक जैसे नहीं हैं। यही वजह है कि कहीं मतदान खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू हो जाती है, तो कहीं डाक से आए मतपत्रों की गिनती में ज्यादा समय लगता है। कुछ सीटों पर शुरुआती रुझानों से तस्वीर साफ हो सकती है, लेकिन करीबी मुकाबले वाली सीटों पर अंतिम नतीजे आने में कई घंटे या कुछ दिन भी लग सकते हैं।

इस चुनाव में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसके अलावा 36 राज्यों में गवर्नर भी चुने जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव के नतीजे सिर्फ अमेरिकी संसद की तस्वीर ही नहीं बदल सकते, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाकी कार्यकाल की राजनीति पर भी असर डाल सकते हैं।

भारतीय समय के मुताबिक कब बंद होंगे मतदान केंद्र?

अमेरिका में मतदान केंद्र एक साथ बंद नहीं होते। अलग-अलग समय क्षेत्र होने के कारण पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से की ओर मतदान खत्म होता है। भारतीय समय के मुताबिक, सबसे पहले बुधवार सुबह 4:30 बजे इंडियाना और केंटकी के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्र बंद हुए।

इसके बाद सुबह 5:30 बजे जॉर्जिया, दक्षिण कैरोलिना, वर्जीनिया और वर्मोंट समेत कई राज्यों में मतदान खत्म होगा। सुबह 6 बजे नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो और वेस्ट वर्जीनिया में वोटिंग समाप्त होगी। सुबह 6:30 बजे फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और कई अन्य राज्यों में मतदान केंद्र बंद होंगे।

सुबह 7 बजे अर्कांसस में मतदान खत्म होगा। इसके बाद सुबह 7:30 बजे न्यूयॉर्क, मिशिगन, टेक्सास, एरिजोना, मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन और कई दूसरे राज्यों में वोटिंग पूरी होगी। सुबह 8:30 बजे मोंटाना, नेवादा और यूटा में मतदान केंद्र बंद होंगे।

पश्चिमी राज्यों में मतदान का समय और आगे तक चलेगा। भारतीय समय के मुताबिक, सुबह 9:30 बजे कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ओरेगन और इडाहो में मतदान खत्म होगा। हवाई में सुबह 10:30 बजे और अलास्का के सबसे पश्चिमी हिस्सों में सुबह 11:30 बजे तक मतदान जारी रह सकता है। इस तरह अमेरिका में मतदान की पूरी प्रक्रिया बुधवार सुबह तक चलेगी।

भारत में कब से आने लगेंगे चुनावी रुझान?

भारतीय समय के मुताबिक, बुधवार सुबह से शुरुआती नतीजे आने की उम्मीद की जा सकती है। उस समय इंडियाना और केंटकी के कुछ हिस्सों में मतदान केंद्र बंद होंगे। सुबह 5:30 बजे के बाद कई दूसरे राज्यों में भी मतदान खत्म होने लगेगा। इसके साथ ही नतीजों की तस्वीर धीरे-धीरे सामने आने लगेगी।

लेकिन मतदान केंद्र बंद होने का मतलब यह नहीं है कि उसी समय किसी सीट का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। पहले चुनाव अधिकारी मतपत्रों की गिनती करेंगे और फिर नतीजों की पुष्टि होगी। किसी सीट पर जीत का अंतर बहुत कम होने पर गिनती और जांच में ज्यादा समय लग सकता है।

एरिजोना इसका एक उदाहरण है। वहां मतदान केंद्र भारतीय समय के मुताबिक सुबह 7:30 बजे बंद होंगे, लेकिन राज्य में नतीजे जारी करने की प्रक्रिया एक घंटे बाद शुरू होती है। इसलिए अलग-अलग राज्यों में मतदान खत्म होने और नतीजे सामने आने के बीच का समय भी अलग हो सकता है।

पिछले चुनावों के अनुभव से पता चलता है कि कुछ राज्य वोटों की गिनती तेजी से पूरी कर लेते हैं। 2024 के आम चुनाव में जॉर्जिया, दक्षिण कैरोलिना और फ्लोरिडा में ज्यादातर मतों की गिनती चुनाव की रात ही हो गई थी। नॉर्थ कैरोलिना और ओहायो में भी मतगणना अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ी थी।

इसके उलट कुछ राज्यों में नतीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा था। मिशिगन, मिनेसोटा और न्यू हैम्पशायर में मतगणना की रफ्तार दूसरे राज्यों के मुकाबले धीमी रही। 2024 में मिशिगन में 90 फीसदी मतों की गिनती पूरी होने में काफी समय लगा था। इस बार भी वहां मुकाबला करीबी रहा तो अंतिम नतीजे आने में देर हो सकती है।

कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में क्यों लग सकता है ज्यादा समय?

कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में बड़ी संख्या में लोग डाक से मतदान करते हैं। ऐसे मतपत्रों को प्राप्त करने, उनकी जांच करने और गिनती में समय लगता है। यही वजह है कि इन राज्यों में मतदान केंद्र बंद होने के बाद भी मतगणना कई दिनों तक जारी रह सकती है।

2024 के चुनाव में कैलिफोर्निया में करीब 38 फीसदी और वाशिंगटन में लगभग 33 फीसदी वोटों की गिनती चुनाव की रात तक पूरी नहीं हो पाई थी। वाशिंगटन में 90 फीसदी मतों की गिनती पूरी होने में चार दिन लगे थे, जबकि कैलिफोर्निया में इस स्तर तक पहुंचने में नौ दिन लग गए थे। इस बार भी इन राज्यों के नतीजे आने में समय लग सकता है।

अलास्का में भी डाक और पहले से डाले गए मतों की गिनती के कारण देरी हो सकती है। वहां के कुछ डाक मतपत्र चुनाव के दिन के बाद भी स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए मतदान खत्म होने के तुरंत बाद पूरे राज्य की तस्वीर साफ होना मुश्किल है।

कुछ सीटों पर शुरुआती रुझान आने के बाद यह अंदाजा लग सकता है कि किस पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन पूरे देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, इसका साफ जवाब तभी मिलेगा जब ज्यादातर सीटों की गिनती पूरी हो जाएगी। खासकर उन सीटों पर इंतजार करना पड़ सकता है जहां दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर बहुत कम है।

अमेरिका में इन चुनावों के नतीजों पर इसलिए भी नजर है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के पास फिलहाल प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत है। डेमोक्रेटिक पार्टी प्रतिनिधि सभा में तीन सीटों का शुद्ध फायदा हासिल करके बहुमत पा सकती है। सीनेट में नियंत्रण हासिल करने के लिए उसे चार सीटों का शुद्ध फायदा चाहिए।

इसलिए चुनाव की रात शुरुआती रुझान जरूर सामने आने लगेंगे, लेकिन सत्ता का संतुलन किस तरफ जाएगा, इसका अंतिम फैसला सभी अहम सीटों की गिनती पूरी होने के बाद ही होगा।