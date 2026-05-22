ईरान ने अमेरिका को युद्ध में करारी चोट पहुंचाई है। ईरान ने फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद से अमेरिका को करीब एक अरब डॉलर की कीमत के एमक्यू 9 रीपर ड्रोन को नष्ट कर दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि युद्ध के दौरान अमेरिका के करीबन 20 प्रतिशत रीपर ड्रोन को बर्बाद हो गए है।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ईरान से संघर्ष के दौरान अमेरिका के कम से कम 24 एमक्यू-9 रीपर ड्रोन नष्ट हो गए और संभवत: इनकी संख्या बढ़कर 30 तक हो सकती है। इस संख्या में वे ड्रोन भी शामिल हैं, जो युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए और फिर उन्हें बेकार घोषित कर दिया गया।

गोलीबारी और मिसाइल हमलों में नष्ट हुए रीपर

यह नुकसान युद्ध से पहले अमेरिका के भंडार में मौजूद हाई वैल्यू मानवरहित विमानों का लगभग 20 प्रतिशत है। खबरों के मुताबिक, कई ड्रोन ईरानी गोलीबारी में बीच हवा में ही मार गिराए गए, जबकि अन्य मिसाइल हमलों में जमीन पर खड़े रहने के दौरान नष्ट हो गए या ऑपरेशन के दौरान दुर्घटनाओं में गुम हो गए।

एमक्यू-9 रीपर युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला विमानों में से एक है। इसे जनरल एटॉमिक्स ने बनाया था, इस विमान में हाईपॉवर के सर्विलांस सिस्टम, जिसमें एडवांस कैमरे, सेंसर लगे हैं। यह हेलफायर मिसाइल और ज्वाइंट डायरेक्ट अटैल म्यूनिशन गाइडेड बॉम्ब ले जाने में सक्षम है। इस एक ड्रोन को बनाने में लगभग 30 मिलियन डॉलर का खर्च आता है, इसलिए यह अमेरिका को बड़ा नुकसान माना जा रहा है।

अमेरिका के लिए सबसे बुरी बात तो यह है कि यह ड्रोन अब अमेरिकी सेना के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ऐसे में चोट और भी गहरी हो जाती है।

नए ड्रोन केवल 10 ही बने

ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने यह भी बताया कि अब तक नए जेट-चलित एवेंजर स्ट्राइक ड्रोन केवल 10 ही बनाई गई है, जिससे पेंटागन के लिए तत्काल विकल्पों की कमी हो गई है। हालांकि रीपर के विभिन्न संस्करण का उत्पादन विदेशी ग्राहकों के लिए हो रहा है और अमेरिका की सेना के लिए इसका उत्पादन अब बंद है।

ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिकी कमांडरों ने एयरफोर्स ऑफिसर्स के लिए जोखिम कम करने के लिए ड्रोन पर अधिक भरोसा जताया है। हालांकि अमेरिका और इजरायल के हमलों के बावजूद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ईरानी एयरस्पेस के कुछ हिस्से अभी भी खतरनाक बने हुए हैं।

एमक्यू-9 रीपर बहुत महंगे लेकिन उपयोगी

ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स डिफेंस लीड बेक्का वासर ने कहा कि दूर से युद्ध जारी रखने की अपनी कीमत होती है। बेक्का ने आगे कहा, “एमक्यू-9 रीपर होने मानवरहित होने के कारण भले ही बेकार माने जाएं। साथ ही ये बहुत महंगे हैं और उनकी संख्या भी अमेरिकी सेना के पास कम है। उनकी कोई प्रोडक्शन लाइन भी एक्टिव नहीं है, पर इन्हें व्यर्थ नहीं माना जा सकता।”

अमेरिका को हो चुका है बड़ा नुकसान

इस महीने की शुरुआत में जारी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि रीपर हमले में मारे गए लोगों की संख्या 24 से अधिक हो सकती है।

ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों और जैसम-ईआर लंबी दूरी की मिसाइलें सहित महंगे गोला-बारूद का नुकसान हो चुका है। कांग्रेस रिसर्च सर्विस (सीआरएस) की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नुकसान और क्षतिग्रस्त संपत्तियों में चार एफ-15ई स्ट्राइक ईगल, एक एफ-35ए लाइटनिंग II, एक ए-10 थंडरबोल्ट II, सात केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर, एक ई-3 सेंट्री एडब्ल्यूएसीएस विमान, दो एमसी-130जे कमांडो II विमान, एक एचएच-60डब्ल्यू जॉली ग्रीन II हेलीकॉप्टर, 24 एमक्यू-9 रीपर ड्रोन और एक एमक्यू-4सी ट्राइटन ड्रोन शामिल हैं।

अन्य नुकसानों में एयरबोर्न वॉर्निंग और कंट्रोल एयरक्राफ्ट, हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर, लड़ाकू विमान, विशेष अभियान विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल हैं।

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