ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर अमेरिका-इजरायल की स्ट्राइक हुई है। परमाणु केंद्र पर भीषण बमबारी की गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के बाद कोई रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाके के बाद आसपास के इलाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वहीं, ईरान सरकार ने इस हमले को अमेरिका और इज़रायल की पुरानी चाल करार दिया है। उनके मुताबिक ईरान पर सैन्य दबाव बनाने के लिए ऐसे कायरतापूर्ण हमले किए जा रहे हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी यहां कई बार हमले हो चुके हैं। एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने इस हमले की निंदा की है। उनके मुताबिक यह अंतरराष्ट्रीय कानून का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। साथ ही, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाली संधि का भी पालन नहीं किया गया है।

वहीं, इराक के बगदाद में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार को ईरान ने एक बार फिर वहां मिसाइल दागी, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई। इस बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर साफ किया है कि वे ईरान के साथ सीजफायर नहीं चाहते हैं। उनके मुताबिक अगर कोई पक्ष पूरी तरह झुक रहा हो, तो उसे निष्पक्ष स्थिति नहीं कहा जा सकता।

इसके अलावा शनिवार को ब्रिटेन ने भी एक बड़ा ऐलान करते हुए अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले नाटो देशों पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका उन्हें काफी आर्थिक मदद देता है, लेकिन जब अमेरिका को उनकी जरूरत होती है, तो वे पीछे हट जाते हैं। जंग की हर अपडेट के लिए यहां क्लिक करें